Câmara realiza audiência pública sobre combate a Hanseníase

A Câmara Municipal de Cuiabá irá realizar na próxima quinta-feira (22/06), às 14h, uma audiência pública proposta pelo vereador Sargento Vidal (MDB), para debater sobre o alto índice de Hanseníase no Distrito da Guia, em Cuiabá.

O objetivo da audiência é conscientizar a população e a classe política sobre a importância da prevenção, diagnóstico e tratamento da Hanseníase.

“Há cerca de um ano estou junto nessa luta contra a hanseníase no Estado, buscando formas de conscientizar a população sobre a doença para que procurem diagnóstico e o tratamento necessário. Logo no início do ano, quando entrei na Comissão de Saúde aqui na Câmara, tenho buscado formas de contribuir com essa luta. Inclusive cheguei a convidar a mestra nesse assunto, professora Closeny que falou bastante sobre a gravidade da doença, relatando que o Distrito da Guia tem um índice muito alto onde há diversas famílias contaminadas, até mesmo criancinhas. Fomos até o Distrito em uma reunião com a comunidade para ouvir deles as necessidades e propus fazer uma audiência pública de forma a conscientizar não somente a população, mas toda a classe política sobre a importância de capacitar os profissionais da Saúde, e orientar a população sobre a doença”, disse ele.

O Brasil é o segundo país com maior índice da doença e Mato Grosso ocupa, há 14 anos, o primeiro lugar no país. Diante disso, Vidal sugeriu que a Comissão da Saúde – na qual ele é membro titular – faça uma normativa a nível Municipal sobre a Hanseníase.

Para a audiência foram convidados o secretario de Governo Municipal Wilton Coelho a Interventora na Saúde Municipal Danielle Carmona o médico da atenção primária em Saúde de Várzea Grande, Dr. Winston Carlos DA Silva a coordenadora da Rede Hans MT, a professora Closeny Maria Soares Modesto o coordenador do Movimento de Reintegração dos Acometidos pela Hanseníase (Morhan) Núcleo Cuiabá, João Victor Pacheco Fos Kersul de Carvalho o diretor de Comunicação da Rede Hans MT, Jonatan Gabriel da Silva o membro da Rede Hans MT, Sandreli Lopes de Miranda a presidente do Conselho Gestor do Distrito da Guia, Judnalva Ferreira Farias a presidente da Associação do Distrito da Guia, Maria Aparecida Araújo Pinheiro (Cida) o membro da Associação das Pessoas com Doenças Raras de MT, Anderson Barbalho Ribeiro e o advogado Marcione Mendes de Pinho.

Da Assessoria

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT