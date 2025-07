Câmara realiza audiências públicas para debater a LDO de 2026

Gláucio Nogueira – assessoria Vereador Ilde Taques

A Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária da Câmara Municipal de Cuiabá realiza, nesta quarta-feira (16), duas audiências públicas para debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2026 (Projeto de Lei nº 334/2025). A comissão é presidida pelo vereador Ilde Taques (PSB) e conta com os vereadores Samantha Íris (PL) e Alex Rodrigues (PV) como membros.

As audiências serão realizadas às 14h e às 15h, respectivamente, no Plenário das Deliberações “Vereador Paulo Borges”. A realização dos encontros atende ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Para o vereador Ilde Taques, as audiências são uma importante forma de assegurar a participação popular na construção do orçamento da cidade.

“Este é um momento em que toda a sociedade pode opinar, trazer suas demandas, para que possamos avaliá-las e, se possível, incluí-las na LDO, que estabelece as metas e prioridades a serem executadas pela Prefeitura. O momento de tratarmos deste assunto é agora”, afirmou.

O parlamentar lembra que é a LDO que define as diretrizes para a elaboração de uma das legislações mais importantes do município: a Lei Orçamentária Anual (LOA).

“É com base nesse texto, que será debatido nas audiências públicas e posteriormente votado em plenário, que o Executivo prepara o orçamento para o próximo ano, que deverá ser votado por nós, provavelmente, no fim do ano”, completou.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT