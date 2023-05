Câmara realiza duas Sessões e vota 26 matérias nesta quinta-feira, 11

A Câmara Municipal de Cuiabá realizou na manhã desta quinta-feira (11), duas sessões, uma ordinária e outra extraordinária, e os vereadores votaram 26 matérias ao todo. Foram 06 requerimentos, 16 decretos legislativos, 04 projetos de Lei. Na Tribuna livre duas pessoas participaram uma delas usando o art. 125.

Requerimentos, votados e aprovados em bloco com 21 votos

– vereadora Maysa Leão (Republicanos), requer solene do dia da mulher e sessão solene dia do Professor, dia do médico e para o dia do psicólogo

– vereadores Lilo Pinheiro (PDT) e Luis Claudio (PP), audiência pública para debater sobre o avanço do tratamento complementar para os portadores do transtorno do espectro autista neste município.

– vereador Eduardo Magalhães (Republicanos), projeto de Lei sobre Rio Cuiabá

Decretos Legislativo, votados e aprovados com 20 votos

– vereador Kássio Coelho (Patriota), concede o título de cidadão cuiabano ao senhor Irênio Ada Silva, título de cidadão cuiabano ao senhor Joel Belcho Pinto

– vereador Cezinha Nascimento (UB), concede o titulo de cidadão cuiabano ao senhor Alex Sandro Sarmento Ferreira

– vereador Dilemário Alencar (Podemos), concede o título de cidadão cuiabano ao senhor Walter Leandro Capeloza Artune.

– vereador Sargento Joelson (PSB), concede o título de cidadão cuiabano ao senhor Amauri Monge Fernandes

– vereador Dídimo vovô, concede o título de cidadã cuiabana a senhora Rita da Silva Xavier

– título de cidadão cuiabano ao senhor Antenor Vilela Velasco, do vereador Sargento Joelson

– título de cidadão cuiabano ao senhor Benedito Bento Sobrinho, do vereador Rogério Varanda (MDB)

– título de cidadão cuiabano ao senhor Jander Ruela Pereira, do vereador Lilo Pinheiro

– título honorífico ordem do mérito legislativo João Batista Jesus da Silva (bolinha) à senhora Jucineya Cursine (Ju Baiana). Vereador Lilo Pinheiro



– título honorífico ordem do mérito legislativo esportista Joaquim Francisco de Assis a Rodolfo Lozich, do vereador Lilo Pinheiro

– título honorífico ordem do mérito legislativo esportista “Joaquim Francisco de Assis” a Dinalte de Oliveira Miranda (Tuiuiú), do vereador Lilo Pinheiro

– título honorífico esportista “Joaquim Francisco de Assis” ao senhor Benedito Mario Correa da Costa (Dito Mário), do vereador Lilo Pinheiro

– título de cidadão cuiabano ao senhor “Neilton da Silva Barros”, do vereador Rogério Varanda

– título de cidadã cuiabana a senhora “Patrícia Ferreira Borbon Neves, do vereador Dr. Luiz Fernando

– título honorífico da saúde “Roched Abib Seba” a Dra. Thais Bezerra Martins, do vereador DR. Luiz Fernando

– título de cidadão cuiabano ao senhor Walter Leandro Capeloza Artune, do vereador Dilemário Alencar

Projetos de Lei votados e aprovados

– denominação de professora Luciene Ferreira de Oliveira, ao atual CEIC Jardim Umuarama II, no bairro Jardim Umuarama II, nesta capital vereador Prof. Mário Nadaf

– acesso de animais domésticos aos abrigos emergenciais, casas de passagem, albergues e centro de serviços destinados ao atendimento das pessoas em situação de rua, na forma que menciona vereador Dr. Luiz Fernando

– comunicação, por parte dos condomínios residências, conjuntos habitacionais, pousadas, hotéis, motéis e congêneres sobre os casos de violência contra mulher, no âmbito do município de Cuiabá. vereadora Michelly Alencar

– projeto de emenda a lei orgânica: modifica o § 3º do art. 12 da lei orgânica do município de Cuiabá. vereador Fellipe Corrêa, (único do dia rejeitado)

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT