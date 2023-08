Câmara realiza projeto Cuiabaninhos nesta terça-feira (22)

22/08/2023

Vereador propõe projeto instituindo Dia do Obelisco Paschoal Moreira Cabral

O vereador Mário Nadaf (PV) propôs projeto de lei instituindo o Dia do Obelisco Paschoal Moreira Cabral em Cuiabá para ser celebrado no dia 02 de outubro. As escolas do município abordariam o marco delimitado em 1909 pela comitiva liderada pelo Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, que estabelece o Centro Geodésico da América do Sul, na Capital do Estado de Mato Grosso.

Conforme o projeto, o intuito principal do projeto é a divulgação e celebração dos 50 anos da construção do Obelisco na Praça Pascoal Moreira Cabral em Cuiabá. O monumento de 20 metros de altura foi erguido sobre o marco original.

“Esta iniciativa promove e contextualiza o secular Marco do Centro Geodésico da América do Sul, que foi assentado no então denominado “Largo do Ourique”, e definir o dia 02 de outubro como o Dia Municipal do Obelisco Paschoal Moreira Cabral, em memória do Marechal Rondon, célebre mato-grossense nascido no Distrito de Mimoso, atividades pedagógicas relacionadas a esse feito que se estende nos primas da História e da Geografia do Brasil, e, em especial da América do Sul. Em 1925, o físico Albert Einstein indicou o Marechal Rondon ao Prêmio Nobel da Paz. A indicação para o Nobel foi feita novamente em 1957, dessa vez pelo Explorer Club de Nova Iorque”, contextualizou o vereador Mário Nadaf.

O vereador defende que a pesquisa promovida pelo Instituto Nacional de Educação e Defesa do Meio Ambiente (INDEPPA) apontou que os alunos das escolas e até mesmo alguns professores não conhecem a origem do Obelisco Paschoal Moreira Cabral, por isso a necessidade do projeto de interesse da cuiabania.

