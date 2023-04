Câmara realiza reunião com gestores municipais da educação para tratar sobre atendimento das CAD’s

O médico e vereador por Cuiabá, Luiz Fernando, fez uma visita de cortesia ao presidente da Unimed Cuiabá, Dr. Carlos Bouret, nesta segunda-feira (10), para cumprimentar o gestor que tomou posse no dia 04 de março deste ano. Ao conhecer a equipe de Bouret, Luiz que tem a Saúde como principal foco na Câmara Municipal, falou sobre sua satisfação em ver a mudança na gestão da Cooperativa tendo em vista que a alternância de poder fortalece a democracia dentro de toda instituição seja pública ou privada.

No encontro também estavam presentes o diretor de mercado da Unimed, Dr. Victor Sano e o Srº Ireildo Freitas que é chefe de gabinete do vereador que é presidente da Comissão de Saúde da Câmara. Luiz Fernando aproveitou a oportunidade para convidar a nova gestão para se aproximar mais do Legislativo Cuiabano e reforçar a retomada nos projetos sociais, até porque em sua observação, alguns desses projetos deram uma parada, nos últimos tempos.

“A gente acredita muito nas parcerias público-privada e a Unimed é uma empresa amiga, sendo exemplo disso nos projetos sociais. Já fez inúmeras contribuições com a instalação de academias ao ar livre que estão espalhadas por toda a cidade de Cuiabá, já disponibilizou equipes multidisciplinares – incluindo médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e educadores físicos – em praças e parques onde as pessoas realizam atividades físicas e outras iniciativas. Então precisamos retomar esses projetos como até mesmo disponibilizar médicos e especialistas com o intuito de somar no Sistema Único de Saúde (SUS). Nós saímos satisfeitos desta reunião, foi uma conversa agradável. Além do mais, já se passava da hora da Cooperativa começar um novo ciclo na administração. Renovar é preciso, é necessário”, disse Luiz Fernando ao agradecer a receptividade do presidente e sua equipe.

Ao final, o vereador convidou Bouret para uma reunião que será marcada nos próximos dias na Câmara Municipal com o presidente da Casa Chico 2000 (PL) para formalizar parceiras e levar atendimento médico e atenção a saúde bucal para a população cuiabana.

Da Assessoria