24/01/2024

Câmara realiza sete reuniões extraordinárias de Comissões

Nesta terça-feira (23.01) a Câmara de Vereadores de Cuiabá realizou sete reuniões extraordinárias de Comissões. A primeira foi a da Comissão de Indústria e Comércio (CIC) com a presidência do vereador Kássio Coelho (PRD) e os membros, vereadores Dr. Luiz Fernando (Republicanos) e Maysa Leão (Republicanos. Na pauta, os problemas que atingem o Novo Mercado do Porto e o sobre as obras do Mercado Municipal no Centro de Cuiabá. Eles vão fazer uma fiscalização “in loco”, no Mercado do Porto e levantar as demandas junto aos feirantes no dia 31 de janeiro, às 9h

A segunda reunião foi da Comissão Direitos Humanos, Cidadania, Idosos e Pessoa com Deficiência (CDHCIPD)com presidência da vereadora Maysa Leão e os membros, vereadores Dr. Luiz Fernando e Michelly Alencar (União). Na oportunidade, Maysa sugeriu uma fiscalização em conjunto no período das voltas aulas no mês de fevereiro, com as matrículas nas escolas das crianças com deficiências para verificar se todas foram atendidas dentro das suas necessidades.

A terceira reunião foi da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (CECT), com a participação do vereador Mário Nadaf (PV) na presidência e os membros, vereadores Jeferson Siqueira (PSD) e Michelly Alencar (União). Nadaf pediu para os colegas da comissão encaminhar, ainda no período de recesso legislativo todas as sugestões de pauta do trabalho da Comissão. Na ocasião, Nadaf designou Siqueira como relator do projeto de lei n° 27. 706/2023, de autoria do vereador Dilemário Alencar, que dispõe sobre implantação de botão de pânico, cerca eletrificada, portas giratórias com detectores de metais, que será apreciado na próxima reunião da Comissão, em fevereiro.

Na sequência, foi realizada a reunião da Comissão dos Direitos da Mulher (CDM), presidida pela vereadora Michelly Alencar (União) e participação dos vereadores Rogério Varanda (MDB) e Marcus Brito Jr. O tema discutido foi sobre a campanha “Janeiro Branco”, que trata da saúde mental. A discussão foi voltada à saúde mental das mulheres devido ao número de casos de doenças psicológicas acometer mais pessoas do sexo feminino do que homens, como mostram dados de pesquisas. Michelly sugeriu que a Comissão busque junto a Saúde de Cuiabá a programação de execução orçamentária voltada atendimento à saúde mental das mulheres. Marcus Brito Jr falou de um projeto que trabalha o Resgate da Autoestima da Mulher e programar um evento com palestras sobre o tema.

A outra reunião foi a da Comissão de Patrimônio neste ato, presidida pela vereadora Edna Sampaio (PT) e a participação dos membros suplentes Mário Nadaf (PV) e Fellipe Côrrea (Cidadania). A reunião teve participação dos representantes do Ministério da Cultura (Minc) em Mato Grosso, ator Sandro Lucose e a socióloga Lígia Viana, além de representantes da Secretaria Municipal de Cultura de Cuiabá. Na pauta, o edital de cultura do município que está em andamento, além do plano municipal de Cultura que deverá ser debatido em audiência pública.

A penúltima reunião foi da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuintes (CDCC) com a presidência do vereador Rodrigo Arruda e Sá (Cidadania) e os membros vereadores Luis Claudio (PP) e Kássio Coelho (PRD). Na pauta, o cronograma de trabalhos de 2024, iniciando com o Mutirão do Consumidor em março. Para próxima reunião, o presidente Rodrigo Arruda disse que vai convidar empresas de telefonia que estão passando cabeamento terrestre em Cuiabá, causando muitos transtornos a partir com infiltrações que se tornam buracos nos asfaltos, tampas que ficam descobertas, entre outros. Nessa temática, o vereador Luis Claudio, que é presidente da CPI da Telefonia, sugeriu um trabalho em conjunto da CPI e Comissão, sendo que a CPI faz a oitiva e, no mesmo dia, logo em seguida, faz a reunião da CDCC com a presença dos representantes das telefonias. Outro tema citado foi a questão do estacionamento rotativo de Cuiabá.

Fechando a rodada de reuniões extraordinárias, foi a vez dos vereadores da Comissão de Turismo e Desporto, com a participação do vereador Marcus Brito Jr., na presidência, e os membros vereador Luis Claudio e Eduardo Magalhães (Republicanos). Na ocasião, Marcus Brito sugeriu que a próxima reunião da Comissão no mês de fevereiro fosse durante um café da manhã com a equipe de coordenação de projetos na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. Na sequência, Luis Claudio sugeriu que esse encontro fosse antes do carnaval para que a pasta pudesse passar a comissão qual é o planejamento do carnaval em Cuiabá e a reunião de março fazer na Secretaria de Turismo em uma mesa redonda com servidores. Já Eduardo Magalhães sugeriu a criação de uma bolsa atleta complementar por parte do município.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT