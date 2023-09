29/09/2023

Câmara recebe alunos do CEM para mais uma edição do Projeto Cuiabaninhos

Na manhã desta quinta-feira (28.09), a Câmara Municipal de Cuiabá recebeu os alunos do 4º e 5º ano do colégio CEM – Centro de Ensino Moderno, primeira escola privada a participar do projeto Cuiabaninhos na Câmara. A Casa de Leis recebeu 40 alunos nesta visita.

O passeio foi marcado por muita curiosidade por parte dos alunos na Praça Moreira Cabral eles receberam uma breve explicação sobre o marco histórico e responderam muitas perguntas sobre o local.

No Plenário das Deliberações, os alunos foram recebidos pelo vereador Sargento Joelson (PSB), onde receberam uma explicação da função do vereador para o Município e da importância da escola para o futuro deles.

O diretor, Renato Figueiredo falou sobre a importância de trazer as crianças para a Câmara Municipal.

“Para nós do CEM é uma honra estarmos aqui na Casa e todos nós só ganhamos com isso, a Câmara foi aberta para a sociedade. Espero que esse projeto continue e que outras escolas tenham a oportunidade de estarem visitando e conhecendo a Casa do Povo e os vereadores”, disse o diretor.

A chefe da Escola do Legislativo, Amanda Fares, comentou sobre a expansão do projeto para escolas privadas e estaduais.

“Além da rede Municipal, estamos recebendo pela primeira vez uma escola privada e nas duas últimas recebemos escolas Estaduais. É muito importante essa expansão para nós, estamos inaugurando uma nova fase do Cuiabaninhos”, finalizou Amanda.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT