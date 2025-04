Câmara recebe primeira visita técnica de estudantes universitários de 2025

Na manhã desta quinta-feira (24), a secretária municipal de Saúde de Cuiabá, Lucia Helena Barboza, realizou uma visita técnica às obras do novo Hospital Universitário Júlio Müller, às margens da rodovia MT-040, que liga a capital a Santo Antônio do Leverger. A nova unidade é considerada uma das maiores obras de saúde pública em andamento no estado e representa um importante reforço para o sistema de saúde da capital e de Mato Grosso.

Com previsão de entrega dentro do prazo estipulado, o novo hospital contará com 228 leitos de internação, 63 leitos de UTI, sendo 18 pediátricos e 25 neonatais, além de 12 centros cirúrgicos, 85 consultórios, 45 salas de exame, e outros equipamentos de alta complexidade. A estrutura será composta por oito blocos hospitalares, que dobrarão a capacidade de atendimento em relação ao atual Hospital Júlio Müller, localizado no bairro Alvorada.

Durante a visita, a secretária Lucia Helena destacou o impacto que a nova unidade trará para a saúde pública. “É um hospital muito grande, que vai poder oferecer muitos serviços. Existem propostas de criação de residências médicas de várias especialidades. Ele está dimensionado para atender muito mais do que Cuiabá, acredito que o Estado inteiro”, disse.

Segundo a secretária, mesmo que a localização, fora da zona central da capital, gere desafios logísticos, o potencial da unidade é inegável. “Essa questão da localização talvez traga alguns problemas que poderão ser solucionados com o governador. Isso tem que ser muito bem estudado, mas as obras estão bem avançadas e eu acredito que realmente eles vão cumprir o prazo”.

A visita também contou com a presença de técnicos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), responsável pela gestão da unidade após a entrega da obra pela UFMT. Os técnicos realizam, atualmente, uma vistoria técnica para avaliação dos sistemas que garantirão o pleno funcionamento do prédio, como instalação de elevadores, ar-condicionado e demais acabamentos.

Lucia Helena também ressaltou o interesse da Secretaria Municipal de Saúde em estabelecer parcerias e convênios com o novo hospital, tanto para ampliar o atendimento de especialidades que hoje não estão disponíveis na rede municipal, quanto para a formação de novos profissionais. “Temos todo interesse em firmar convênios e parcerias com o hospital para que possam suprir nossa necessidade de especialistas. Isso vai beneficiar também a população cuiabana, com mais acesso a atendimentos de alta complexidade”.

Atualmente, o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) absorve grande parte da demanda do interior do Estado, mais de 40% dos atendimentos realizados são de pacientes oriundos de outros municípios. A inauguração do novo Júlio Müller deverá desafogar o HMC, redistribuindo a demanda regional.

“Quando eu falo em benefícios para Cuiabá, a gente faz uma análise de que, fazendo bem para todo o Estado, trazendo mais atendimentos e desafogando a saúde que Cuiabá carrega nas costas do Estado, isso também é um alívio para a nossa rede”, completou a secretária.

Com investimentos que ultrapassam R$ 221 milhões, a obra será finalizada pela UFMT e, em seguida, administrada pelo Governo Federal por meio da EBSERH. A entrega do novo Hospital Universitário Júlio Müller representa um passo significativo para o fortalecimento da saúde pública em Mato Grosso.

#PraCegoVer

A imagem mostra a secretária de Saúde acompanhada de alguns representantes da empresa que administra o Hospital Universitário Júlio Müller. A gestora realiza uma visita técnica ao canteiro de obras onde será construído o novo HUJM.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT