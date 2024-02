Câmara retoma trabalhos com sessão solene nesta sexta-feira (2)

01/02/2024

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência promove conscientização e inclusão social

No contexto das celebrações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (03.12) e do Dia Nacional da Acessibilidade (05.12), destaca-se a contribuição de Odenilton Júnior Ferreira dos Santos, relator da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão da Câmara Municipal de Cuiabá. Estas datas são marcadas por esforços globais e nacionais para promover a conscientização, a inclusão social e a acessibilidade para pessoas com deficiência.

O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, visa conscientizar a população sobre os desafios enfrentados por pessoas com deficiência e a importância da inclusão social. O Dia Nacional da Acessibilidade ressalta a acessibilidade como um direito de todos, independentemente de condições físicas, sensoriais ou intelectuais.

As datas são um chamado à ação para a construção de uma sociedade mais inclusiva e solidária, promovendo igualdade de oportunidades para as mais de 17,3 milhões de pessoas com deficiência no Brasil.

Sua manifestação em prol da popularização do modelo social da deficiência, durante sua participação no Encontro Matogrossense em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência realizada pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONEDE/MT), ressalta a necessidade de transformar acessibilidade e inclusão em valores profundamente enraizados na sociedade.

Para Odenilton há uma urgência em transformar a acessibilidade e inclusão em algo concreto, impregnado de valores que respeitem a dignidade e os direitos das pessoas com deficiência. “É preciso que a sociedade assimile os ideais propostos pelo modelo social, pois estes visam transformar os paradigmas que historicamente excluíram pessoas com deficiência da participação social efetiva, impedindo-as de contribuir para a construção de uma sociedade verdadeiramente acessível e inclusiva”, disse ele.

A criação da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão na Câmara Municipal de Cuiabá surge como um marco estratégico. Este movimento, apoiado pela atual presidência, alinha-se às melhores práticas para fomentar verdadeiramente uma cultura institucional de acessibilidade e inclusão. Tal iniciativa é fundamental para que a instituição avance na construção de um ambiente cada vez mais inclusivo, onde a acessibilidade não seja vista como uma série de ações isoladas, mas como um valor integrado ao ethos organizacional

“A jornada rumo a uma sociedade plenamente acessível e inclusiva é complexa e requer o esforço contínuo de todos”. As ações e palavras de Odenilton Júnior, juntamente com o apoio institucional da Câmara Municipal de Cuiabá, são exemplos inspiradores dessa busca incansável por um mundo onde todos têm seu lugar e podem contribuir plenamente. É essencial que continuemos a disseminar essa cultura de acessibilidade e inclusão, transformando não apenas espaços físicos, mas também mentalidades e corações.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT