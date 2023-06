Câmara sedia abertura da 1ª Semana Municipal de Política Sobre Drogas

A Câmara Municipal sediou nesta segunda-feira (26) a abertura da 1ª Semana Municipal de Política Sobre Drogas, promovida a pedido do secretário municipal de Ordem Pública e presidente do Conselho Municipal de Política sobre Drogas, coronel Leovaldo Salles. Um dos temas abordados é o descaso com a política de saúde mental, com muitas pessoas sem acesso a tratamento, seja pela dependência das drogas ilícitas ou para tratamento de problemas psiquiátricos.

A servidora do Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (CAPS) Adolescer, Viviane da Silva Massavi, atua há 15 anos na rede e diz que há muitos anos Cuiabá não prioriza a saúde mental e o serviço está em segundo plano.

“Há anos que a rede CAPS não é ampliada e fortalecida e isso aparece na sociedade. Saímos de uma pandemia e as pessoas com intenso sofrimento e houve aumento no uso de drogas, mas o serviço não caminha junto com a demanda. A saúde mental está pedindo socorro e precisa ser priorizada. São poucos serviços que atendem a essa população, que está abandonada pelas ruas e pelos bairros”.

O vereador por Cuiabá, Sargento Vidal (MDB), frisou que o tema é importante para ser debatido, especialmente com foco na prevenção junto às crianças e adolescentes: “Como policial fiquei 30 anos combatendo isso e parece que é enxugar gelo, mas precisamos conscientizar as crianças e adolescentes sobre o mal que as drogas fazem para saúde e família”.

Coronel Leovaldo Salles, destacou que esta semana não tem motivos para celebrar, mas sim, provocar reflexões sobre as oportunidades de tratamentos aos dependentes químicos e a prevenção.

“É preciso oferecer oportunidades aos que já são usuários de que é possível viver sem drogas e atingir o público infantil para a resistência às drogas mostrando os malefícios de que elas produzem na vida das pessoas”, disse ele.

Programação

Nesta terça-feira (27), ocorre o evento Intersetorial “Oportunidades que Transformam”, no Complexo Esportivo e Cultural Jardim Passaredo, das 08h às 13h, com oficinas de corte de cabelo, apresentações culturais, campeonato de futsal, Defensoria Pública, Justiça Comunitária e muito mais.

Na quarta-feira (28), ocorrem palestras duas escolas municipais, sendo elas, Darcy Ribeiro (período matutino) e Ranulfo Paes de Barros (período vespertino). Na quinta (29), no período da manhã, a programação ocorre no Cine Teatro.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT