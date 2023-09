14/09/2023

Câmara sedia audiência da Ager/MT para ouvir população sobre serviços delegados

A Câmara Municipal de Cuiabá sediou na quarta-feira (13.09), a convite do presidente da Casa, Chico 2000 (PL), a primeira de uma série de oito audiências públicas promovida pela Ouvidoria da Agência Estadual de Regulação de Mato Grosso (Ager-MT) para ouvir as demandas da população sobre os serviços executados pelas empresas reguladas pela Agência.

Dentre os serviços delegados estão a concessão da Rodoviária de Cuiabá, o transporte coletivo intermunicipal entre Cuiabá e Várzea Grande, transporte rodoviário entre os municípios do Estado, a energia elétrica por delegação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), as obras do BRT, os braços da ferrovia que sai de Rondonópolis até Cuiabá e o outro até Lucas do Rio Verde.

Além de Cuiabá, a audiência será realizada nas cidades de Rondonópolis, Barra do Garças, Ribeirão Cascalheira, Cáceres, Sinop, Alta Floresta e Juína. A consulta junto à sociedade deve ocorrer até novembro.

“A população tem muito a contribuir conosco, nos indicando as necessidades, onde é preciso fazer melhorias, os pontos de gargalo e as providências que são ser tomadas. Toda a equipe de fiscalização da Ager está aqui envolvida nesse processo e eu tenho certeza que a gente sai com muitas sugestões, contribuições, assim, que possa cobrar das empresas uma melhor prestação de serviço e um atendimento melhor aos nossos usuários”, disse o diretor ouvidor da Ager/MT, José Rodrigues.

O presidente da Câmara, Chico 2000, se desculpou pelos transtornos causados pelas obras no parlamento. A entrada principal está interrompida pela construção do elevador panorâmico que vai permitir a acessibilidade de pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida para acessar as galerias. As obras também se estendem no entorno da Câmara, até aos pontos de ônibus mais próximos.

Ele também falou sobre a importância da Ager/MT em realizar a audiência para ouvir a sociedade.

“Essa aproximação com a sociedade é de total relevância em razão dos inúmeros serviços que esta agencia presta e que muitas pessoas não conhecem e de que forma acessar e de que forma reclamar. Nós estamos felizes de sermos os primeiros das oito audiências. A Casa estará sempre com a Casa aberta quando a Ager/MT ou outra instituição queira comunicar com a sociedade”.

Também participaram da audiência, o diretor regulador de energia Wilber Norio diretor regulador de administração, Aroldo Luna chefe da unidade de normatização da Ager, Joci Soares a secretária municipal de Assistência Social de Várzea Grande, Ana Cristina e o representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Sandro Coloni.

A Ouvidoria da Ager/MT pode ser acessada pelos seguintes contatos:

Site: https://www.ager.mt.gov.br/ouvidoria, pelo whatsapp: (65) 98435-7458 e o email: [email protected]

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT