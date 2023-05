Câmara vota pauta com mais de 20 matérias na sessão desta terça-feira, 16

Seguindo o princípio do diálogo constante com todos os segmentos que compõem a sociedade civil organizada, o prefeito Emanuel Pinheiro reuniu-se, nesta segunda-feira (15), com representantes do setor produtivo de Cuiabá. O encontro teve como pauta a construção do Plano Diretor Municipal e também melhorias na emissão de alvarás.

Na oportunidade, foram apresentadas ao chefe do Executivo Municipal sugestões que podem ser incorporadas no desenvolvimento das duas ferramentas. Ainda nesta semana, em um encontro agendado para ocorrer na Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá (CDL), a minuta do Plano Diretor será apresentada ao setor.

“Desde o primeiro mandato, preservamos essa relação transparente e harmoniosa com o setor produtivo de Cuiabá. Independente de qual for a demanda, estamos sempre mantendo o diálogo para construir juntos as soluções necessárias. É um setor que gera emprego, renda, movimenta a economia local e merece todo o nosso respeito”, disse o prefeito.

O presidente da CDL Cuiabá, Célio Fernandes, destacou que manter um constante diálogo com o Poder Público é essencial para que as demandas em comuns sejam alinhadas e colocadas em prática. Ele enfatizou ainda que o setor produtivo tem a intenção de continuar contribuindo com o planejamento e o desenvolvimento sustentável da cidade.

“O prefeito Emanuel nunca se furtou de fazer esses encontros, mesmo que ocorram críticas que representam uma percepção de quem tá no mercado e quer contribuir, quer ajudar para que as mudanças aconteçam. Então, fomos muito bem recebidos, como é característica do prefeito, e ele já fez os encaminhamentos pertinentes”, comentou o presidente da CDL Cuiabá.

Participaram da reunião representantes do Sindicato das Indústrias da Construção do Estado de Mato Grosso (Sinduscon-MT), Associação Comercial, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio-MT), e Sindicato da Habitação de Mato Grosso (Secovi-MT). O secretário municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo, também esteve presente.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT