Câmeras do Ciosp e Indea serão utilizadas para fiscalização de trânsito animal e vegetal em MT

Doze servidores do Indea participaram de treinamento na Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), nessa terça-feira (29.11), para análise de dados de câmeras OCR, que fazem leitura das placas dos veículos, com foco na fiscalização de trânsito de produtos agropecuários.

O treinamento faz parte do Termo de Cooperação firmado com a Sesp, neste ano, para a utilização das imagens do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) nas fiscalizações de trânsito, tanto de produtos da área vegetal, como sementes, grãos e agrotóxicos, quanto da área animal. Como contrapartida, as imagens das câmeras do Indea também serão cedidas para as atividades da Sesp.

O programa que lê as placas OCR será instalado nos computadores dos servidores treinados, garantindo maior rastreabilidade dos veículos que ingressam e saem de Mato Grosso.

“É mais uma ferramenta de fiscalização, além das barreiras volantes que já realizamos no Estado. Com a análise das placas é possível acompanhar uma carga suspeita e acionar os órgãos de segurança pública seja os do Estado como a Polícia Militar e a Polícia Civil, quanto a PRF, que também atua no Ciosp”, comentou o coordenador de Fiscalização e Julgamento de Processos do Indea, Márcio Adélio de Carvalho.

Fonte: GOV MT