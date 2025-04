Setenta e cinco novos servidores do Sistema Penitenciário de Mato Grosso se formaram, nesta quarta-feira (16.4), em cerimônia realizada pela Secretaria de Estado de Justiça, no Palácio Paiaguás. No grupo estão policiais penais, enfermeiros e assistentes sociais.

Com a presença do governador Mauro Mendes, do secretário de Estado de Justiça, Vitor Hugo Bruzulato, do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Zuquim, entre outras autoridades, a cerimônia reuniu familiares e as equipes da Academia da Polícia Penal em uma manhã emocionante, em que os novos servidores encerram o ciclo de formação e partem para a nova missão que exige, acima de tudo, sacerdócio, resiliência e compromisso.

O governador lembrou dos investimentos realizados para ampliação de vagas e da convocação de 488 policiais, nos últimos anos, no Sistema Penitenciário de Mato Grosso.

“Desejo que tenham, ao final da carreira, o mesmo orgulho com que vocês iniciam hoje o trabalho de policiais penais, enfermeiros e assistentes sociais. E que tenham orgulho em exercer vossas profissões com dignidade e ter a satisfação pessoal de fazer a diferença na vida dos mato-grossenses para conquistar um sistema prisional adequado, respeitoso e eficiente, cujos resultados impactam diretamente em nossa segurança pública”, salientou Mauro Mendes.

O secretário de Justiça explicou que os novos servidores reforçarão as unidades penais do Estado e que a convocação que permitiu essa nova turma demonstra compromisso do Governo com a segurança pública e o enfrentamento à criminalidade em Mato Grosso.

“Vamos continuar a trajetória de investimento e melhorias no sistema penitenciário, para alcançarmos e fortalecermos o que há de mais importante na instituição, que é a respeitabilidade institucional, e fazer do sistema penitenciário de Mato Grosso o melhor do país, com preparo, seriedade e compromisso”, pontuou o secretário de Justiça, Vitor Hugo.

O orador da turma, policial penal Walter Anacleto, agradeceu em nome dos formandos e destacou o início da jornada de responsabilidade e desafios. “Cada um aqui passou por experiências que nos moldou e ensinou a importância da disciplina, ética e trabalho em equipe. Aprendemos que a segurança pública não é apenas profissão, mas uma vocação que exige empatia e um profundo compromisso com a justiça”.

Os novos servidores passaram por um período de qualificação na Academia da Polícia Penal, com formação em diversas áreas e também conheceram os processos de gestão da Secretaria de Justiça.

“Encerra-se um ciclo e começa a carreira de cada um de vocês, em uma missão que exige sacerdócio. Nesse período de formação, a academia os preparou para prestar serviço público de qualidade”, destacou o coordenador da Academia da Polícia Penal, Rildo Pereira, que agradeceu ainda aos servidores da equipe de formação.

Dentro da grade de formação, os novos servidores passaram por aulas teóricas e práticas que envolveram conhecimento de armamentos, técnicas de tiro, escolta, intervenção prisional, primeiros-socorros, defesa pessoal e legislação aplicada.

O secretário adjunto de Administração Penitenciária, André Fernandes Ferreira, salientou a importância e as dificuldades do trabalho do policial penal para a sociedade. “A missão de vocês é salvar vidas, dentro do sistema penitenciário, exercendo o controle das unidades, e também fora, colaborando para a segurança pública de Mato Grosso. Façam o melhor todos os dias”.

O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Zuquim lembrou da importância da função do policial penal, considerando que é uma das mais estratégicas na segurança pública.

“Hoje celebramos essa vitória de vocês e digo que o trabalho de cada um vai muito além da segurança dos estabelecimentos penais e que muitas vezes a sociedade não vê. Vocês vão ajudar a preparar as pessoas que estão custodiadas a retornar ao convívio social, colaborando para construir uma sociedade mais justa e mais humana. Reconheçam o seu valor e tenham orgulho da profissão que escolheram sendo exemplo e espelho para os demais”, finalizou o presidente do Tribunal de Justiça.

Fonte: Governo MT – MT