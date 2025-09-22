MATO GROSSO
Câmeras do Vigia Mais MT auxiliam na prisão de suspeito de violência doméstica em Várzea Grande
As câmeras de videomonitoramento do programa estadual Vigia Mais MT foram fundamentais para a localização e prisão de um suspeito de violência doméstica e lesão corporal, no fim de semana, em Várzea Grande.
De acordo com o registro, o suspeito teria agredido fisicamente uma jovem de 19 anos e a mantido em cárcere privado durante a madrugada, sob constantes ameaças de morte. A vítima conseguiu retornar à residência no início da tarde, apresentando lesões visíveis, enquanto o suspeito fugiu do local. Mesmo em fuga, ele continuou enviando mensagens ameaçadoras à vítima, incluindo fotografias de armas de fogo, caso fosse denunciado.
Com base nas informações repassadas, o sistema de videomonitoramento identificou a passagem de uma Toyota Hilux branca pela Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá, no sábado (20.9). A partir daí, as câmeras acompanharam o trajeto do veículo, que seguiu em direção à região da Morada do Ouro. Na sequência, a caminhonete foi novamente flagrada trafegando pela Avenida Jurumirim e, posteriormente, ao acessar a Avenida Mário Andreazza, foi novamente registrada pelo sistema.
Com o apoio das informações em tempo real, equipes do 4º Batalhão da Polícia Militar conseguiram abordar o veículo nas proximidades do bairro Jardim Imperial, em Várzea Grande.
O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia da Polícia Judiciária Civil, onde responderá pelos crimes praticados.
Sema analisa qualidade da água em 41 praias de MT; sete estão impróprias para banho
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) analisou a qualidade da água em 41 pontos utilizados por banhistas para fins recreativos em rios e córregos localizados em 15 municípios de Mato Grosso. Do total de análise, em apenas sete locais a água foi considerada imprópria para banho.
De acordo com o boletim de balneabilidade, foram verificadas concentrações acima do permitido da bactéria Escherichia coli, que pode causar infecções, nas praias de Bonsucesso, em Várzea Grande; Comunidade de São Gonçalo, em Cuiabá; Cachoeirinha, em Chapada dos Guimarães; Vereda e Santo Antonio do Leverger; Estação Astyanax Xavante, em Barra do Garças; e Rio Paraguai, em Barra do Bugres.
A verificação da balneabilidade nas praias fluviais de Mato Grosso foi realizada por meio da coleta de dados em campo e análises laboratoriais, no período de 30 de junho a 4 de setembro de 2025.
Foram contemplados com a análise os municípios de Várzea Grande, Cuiabá, Chapada dos Guimarães, Nobres, Santo Antônio Leverger, Barra do Bugres, Jaciara, Barra do Garças, Nova Marilândia, Nortelândia, Diamantino, Colíder, Guarantã do Norte, Matupá e Peixoto de Azevedo.
A classificação foi realizada conforme os padrões e critérios de balneabilidade determinados pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). O estudo serve como subsídio para a atuação das prefeituras e dos órgãos de fiscalização.
Próprias para banho
Em Cuiabá, a Sema realizou coletas de amostras em nove pontos: Comunidade Aguaçú, Ponte de Ferro da Guia, Ponte de Ferro no Rio Coxipó, Mutuca, Rio Claro, Balneário Soberbo (Coxipó Açú), Coxipó do Ouro, Comunidade São Gonçalo e Salgadeira. Com exceção da praia da Comunidade de São Gonçalo, as demais foram consideradas próprias para banho.
Já em Várzea Grande, foram realizadas amostras em dois locais: Bonsucesso (imprópria) e Passagem da Conceição (própria). Em Chapada dos Guimarães, foram realizadas coletas na Cachoeirinha, Cachoeira dos Namorados e Lago de Manso (marinas). Somente a praia da Cachoeirinha foi considerada imprópria.
Em Barra do Garças, ponto turístico de Mato Grosso, das quatro praias analisadas, estão próprias para banho a Praia da Primavera/Rio Araguaia – do Pontal do Araguaia, do Bosque Rio Garças e a Cachoeira Pé da Serra.
Na cidade de Nobres, foram analisadas coletas do Rio Estivado (Bom Jardim) e Aquário Encantado, ambas classificadas como própria. Em Jaciara, também foram avaliadas positivamente as águas da Cachoeira da Mulata e Rio Tenente Amaral (Água Jaciara).
Nos municípios de Nova Marilândia, Nortelândia, Diamantino, Colíder, Guarantã do Norte, Matupá e Peixoto de Azevedo, todas as coletas analisadas foram classificadas como própria para banho.
Nova Marilândia: Praia dos Cachorros
Nortelândia: Rota do Sola
Diamantino: Areial, Frei Manoel, Ribeirão Vermelho;
Colíder: Balneário Rancho Baixadão, Cachoeira Mercúrio e Cachoeira da Família;
Guarantã do Norte: Balneário Cachoeirinha, Balneário do Cláudio e Balneário Stregue;
Matupá: Cachoeirinha E-60, Ponte Peixotinho, Captação Rio Peixoto de Azevedo e Lago 1;
Peixoto de Azevedo: Cachoeira da Onze;
Orientações da Sema
A Sema orienta a população a sempre evitar a recreação de contato primário (balneabilidade) nos locais classificados como impróprios, evitar o banho depois da ocorrência de chuvas de maior intensidade, evitar ingestão de água destes locais sem o devido tratamento e redobrar atenção com crianças e idosos.
A população também pode comunicar à Sema eventos ou circunstâncias que possam levar a dúvidas quanto à manutenção da condição de balneabilidade de qualquer recurso hídrico utilizado para recreação de contato primário, para que a pasta, se necessário, adote providências de novas avaliações.
Como é feita a análise
A coleta da balneabilidade consiste na coleta de amostras, durante 5 semanas consecutivas, em locais utilizados por banhistas para recreação de contato primário (balneabilidade), no trecho onde é possível atingir a isóbata de 1 metro.
São coletadas amostras para análise microbiológica e medido o pH. As amostras são acondicionadas em caixas térmicas e enviadas para análise no Laboratório da Sema, em Cuiabá, onde são processadas. Esse processo vai se repetir uma vez por semana, durante 5 semanas.
Ao final, técnicos da Sema emitem um boletim informando se a praia está própria (excelente, muito boa ou satisfatória) e imprópria para banho.
Tanto a análise como a classificação de balneabilidade são importantes. Ao verificar a existência de lançamentos de esgoto sanitário, fezes de animais ou presença de microrganismos patogênicos próximos aos rios, é possível evitar doenças como poliomielite, cólera, hepatite, febre tifóide, gastroenterite, doenças da pele, entre outras. Portanto, é possível garantir a conservação dos recursos hídricos e proteger a saúde da população.
Trânsito será alterado em dois retornos da Avenida do CPA para continuidade das obras do BRT
A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) informa que, em razão dos avanços das obras de implantação do Sistema BRT na Avenida do CPA, haverá alterações no trânsito em dois retornos da avenida a partir desta terça-feira (23.9).
Serão removidos os retornos localizados em frente aos edifícios Solar do Pantanal e Pantanal Business, onde fica a Defensoria Pública. A medida vale para as duas pistas, tanto no sentido bairro-centro, quanto no sentido centro-bairro.
Os retornos passarão a ser feitos fazendo o contorno na quadra e depois cruzando a Avenida do CPA.
Na pista que vai do CPA para o centro, os motoristas deverão dobrar à direita na Rua Mestre Teodoro Lourenço da Costa – esquina do Posto de Gasolina e da loja de pneus, para depois entrar à esquerda na Rua Dr. Ênio Vieira e então cruzar a Avenida para a pista que vai para o bairro.
Veja o mapa
Do outro lado, na pista que vai do centro para o bairro, os motoristas deverão dobrar à direita na Rua Desembargador Carlos Avalone, rua localizada entre dois terrenos vazios, logo após a loja PetSee. Depois, deverão dobrar na primeira à direita, Avenida Cássio Gaberlin, e seguir até a primeira à direita, Rua Etiópia (localizada entre os edifícios Top Center e American Business Center) para cruzar a Avenida do CPA.
Veja o mapa
