Câmeras do Vigia Mais MT colaboram para prisão de três suspeitos de furtar fiação de decoração natalina

Os trabalhos intensivos de investigação e buscas desenvolvidos pela Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso resultararam na prisão de um suspeito de envolvimento na morte do advogado Roberto Zampieri, na manhã desta quarta-feira (20.12).

A prisão foi feita pela Delegacia de Homicídios de Minas Gerais, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, em apoio à Polícia Civil de Mato Grosso.

Zampieri, de 56 anos, foi morto a tiros na noite do dia 5 de dezembro, ao sair do seu escritório, no bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá. Ele estava dentro do seu veículo quando foi executado.

O secretário adjunto de Inteligência da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), delegado Valter Furtado Filho, que foi designado pelo secretário de Segurança Pública, coronel PM César Roveri, para acompanhar e dar o suporte necessário à apuração do caso, informou que uma equipe da Delegacia Especializada de Homicídios (DHPP) segue ainda hoje para Minas Gerais, com a missão de dar continuidade às medidas policiais, visando o esclarecimento do crime que vitimou o advogado.

Conforme o secretário adjunto, nessa missão à Minas Gerais, a equipe da DHPP está sendo atendida pelo Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).