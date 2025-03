Câmeras do Vigia Mais MT levam a prisão de seis foragidos da Justiça durante o Carnaval

Câmeras do programa Vigia Mais MT, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), levaram à prisão de seis pessoas com mandados de prisão abertos durante as ações do programa Tolerância Zero neste feriadão de Carnaval. As capturas dos foragidos ocorreram na região metropolitana de Cuiabá.

Conforme dados da Coordenadoria do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), responsável pelo programa, quatro deles foram presos em Chapada dos Guimarães, um em Cuiabá e outro em Santo Antônio do Leverger. As câmeras possuem tecnologia de reconhecimento facial.

Dentre os presos, está um homem condenado por roubo. Outro era investigado por tráfico de drogas. As prisões ocorreram entre os dias 28 de fevereiro e 04 de março.

O comandante da Companhia de Polícia Militar de Chapada dos Guimarães, tenente coronel PM Douglas Catanante, destacou que as câmeras do Vigia Mais MT atuaram de forma preventiva e proporcionaram mais tranquilidade às pessoas que festejaram com segurança.

“Essas câmeras nos auxiliam a identificar foragidos da Justiça, criminosos que circulam normalmente em meio às pessoas, mas que foram presos, evitando incidentes que poderiam vir a prejudicar a tranquilidade de um cidadão de bem”, afirmou.

As câmeras do programa Vigia Mais MT estão instaladas em pontos estratégicos e com maior aglomeração de pessoas. Os presos foram encaminhados às delegacias de polícia dos respectivos municípios para procedimentos legais.

