Caminhada marca início das programações da Semana da Adoção em Mato Grosso

Com o objetivo de divulgar e desmistificar o tema “adoção”, a Associação Mato-grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção (Ampara), da qual a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes é madrinha, realizou uma caminhada no bairro São Gonçalo Beira-Rio, na manhã de domingo (21). A secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania, Grasi Bugalho, esteve presente representando a primeira-dama do Estado.

O evento, que marca o início das programações da Semana da Adoção em Mato Grosso, teve a abertura no quintal da Associação Cultural Flor Ribeirinha, com uma apresentação de dança do grupo Semente Ribeirinha, do qual a primeira-dama Virginia Mendes também é madrinha, formado por meninas e meninos com idade entre 6 a 12 anos, e a presença de famílias compostas por pais e filhos adotivos.

“Eu gostaria muito de ter participado da caminhada, mas ainda estou me recuperando, recebi as mensagens e vi a mobilização e estava tudo lindo. Eu posso dizer com toda certeza o quanto a adoção é importante, é um ato de amor e que o elo familiar pode sim existir na mesma intensidade, porque sou fruto de adoção. Vamos nos unir durante esta semana que marca as discussões acerca do tema. A única coisa que uma criança ou adolescente que está para adoção precisa é de amor e de um lar seguro”, ratificou a primeira-dama de MT, Virginia Mendes.

A secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Grasi Bugalho, falou sobre a alegria de participar do evento representando a primeira-dama Virginia Mendes e falando sobre a importância da adoção, , legal e segura, e do trabalho que a Ampara tem feito junta ao Tribunal de Justiça e a Setasc. “Aqui estamos com duas causas do coração da primeira-dama Virgínia Mendes, a adoção e o Flor Ribeirinha. Faz parte da vida dela, ela caminha junto com a Ampara há algum tempo, antes mesmo de ser primeira-dama do estado. Ações como essa nos fazem mais felizes, de divulgar a importância da adoção. As nossas crianças não são o futuro, elas são o presente, e temos que cuidar muito bem delas para que realmente possam ser nosso futuro”, completou.

A presidente da Ampara, Daisy Guilem, agradeceu o apoio da primeira-dama Virginia Mendes, da Setasc e do Flor Ribeirinha, na pessoa de dona Domingas. Ela ressaltou a importância do dia 25 de Maio, Dia Nacional da Adoção. “É a única data do ano que a gente consegue falar com a sociedade sobre adoção, sobre crianças, sobre família, sobre legalidade, despertando nas pessoas o interesse pelo assunto. Precisamos mostrar para as pessoas que é possível amar, independente do sangue, da cor e da condição financeira, que é possível ser família, porque família é onde habita o nosso coração. Onde está o nosso coração, aí está nossa família. Estamos aqui também para enfrentar preconceitos e mostrar que preconceitos não cabem mais na nossa sociedade e que a família se forma a partir do momento que a gente se ama”, enfatizou.

Semana da Adoção

Durante a Semana da Adoção outras atividades também serão realizadas em prol do tema. Na segunda-feira (22), às 14 horas, no saguão da entrada principal do Tribunal de Justiça, ocorreu a abertura da Semana Estadual da Adoção e lançamento do perfil da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJA) no Instagram (@cejatjmt), com a presença do corregedor-geral da Justiça, desembargador Juvenal Pereira da Silva.

Na quarta-feira (24), a partir das 9h, haverá ainda o Seminário “As diversas complexidades da adoção”, com participação da juíza Gleide Bispo Santos, da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca da Capital.

Para o dia 25 de maio, Dia Nacional da Adoção, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) convocou a todos as tribunais para realizar o twitaço #AdotarÉAmor. A mobilização digital, que ocorre desde 2017, tem feito com que o tema adoção ganhe repercussão na sociedade. O Poder Judiciário de Mato Grosso é parceiro dessa causa, principalmente por meio da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJA).O twitaço está marcado para começar às 15 horas do dia 25 de maio, usando a hashtag #AdotarÉAmor.

O objetivo é acionar uma grande rede e fazer a adoção ser uma das principais pautas do dia no Twitter. Para isso, pessoas e instituições devem publicar em seus perfis nas redes sociais conteúdos (textos, fotos e/ou vídeos) sobre adoção, além de interagir com a hashtag e convidar outras pessoas a fazerem parte dessa mobilização.

No mesmo dia (25), às 9 horas, no auditório Gervásio Leite, o Poder Judiciário, juntamente com a Associação Mato-grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção (Ampara) e o Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), realizarão a cerimônia de premiação do 10º Concurso de Redação sobre adoção, voltado para alunos do 6º ao 9º ano de escolas da rede pública e privada de todo Estado. A temática deste ano é: “Adoção: de repente uma família”.