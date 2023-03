Caminhada SER Família contra a violência doméstica acontece neste sábado (18)

A Coordenadoria Judiciária do Tribunal de Justiça está implementando o Super Star_gio, programa de capacitação para os estagiários da área Judiciária e tem como objetivo garantir aprendizado aos futuros operadores do Direito. O estudante finaliza o estágio conhecendo as atividades que os departamentos da área jurídica desempenham.

Os acadêmicos acompanham todas as fases dos processos que tramitam no Judiciário mato-grossense, a atuação dos desembargadores e advogados nas sessões de julgamento. Além disso, para os estagiários que obtiverem 80% de participação no programa, vão ter a oportunidade de aprender a minutar ementas, relatório e votos.

O programa oportuniza ainda aos estudantes aprimorar os conhecimentos por meio de treinamentos com diretores de departamentos, assessores de gabinetes, advogados e profissionais de outros setores do Tribunal de Justiça.

Os futuros advogados e advogadas, durante o Super Star_gio participam de reuniões semanais de capacitação, com duração de uma hora, e acompanham de forma presencial e/ou por videoconferência sessões de julgamento cíveis e criminais com foco nas sustentações orais, como observação das melhores técnicas em oralidade.

Eles também aprendem rotinas de secretaria e procedimentos dos processos judiciais, e futuramente vão poder fazer uma espécie de intercâmbio nos gabinetes para observar redação de recursos e ações originárias. Também faz parte do conteúdo programático o “adote um processo”, que é o acompanhamento de um processo desde a distribuição para que possam estudar e apresentar o caso aos colegas, para debates e troca de ideias, como forma de estimular o desenvolvimento de técnicas de apresentação em público.

Na visão do diretor da Secretaria da 2ª Câmara Criminal, Eduardo Campos, esse programa, idealizado pela coordenadora Judiciária, Rose Pincerato, com o apoio da presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Clarice Claudino da Silva, como também da diretora-geral, Euzeni Paiva, é uma oportunidade impar na formação desses acadêmicos.

“Nossa certeza é a de que, além de contribuir com a qualidade dos trabalhos desenvolvidos na instituição, estamos auxiliando, com mais conhecimentos, para a carreira desses futuros profissionais”, destacou Eduardo Campos, que atua como facilitador do programa Super Star_gio..

Álvaro Marinho

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT