Caminhões modernos potencializam serviço de poda de árvore e dão maior segurança ao trabalhador

Do total de 551 vagas disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através do Centro de Especialidades Médicas (CEM), 473 compareceram para o atendimento promovido na segunda edição do Mutirão do CEM, realizado no sábado (25). Os pacientes atendidos elogiaram a iniciativa e agilidade na prestação do serviço, mas a direção faz um alerta sobre as ausência mesmo após o agendamento.

Somando o quantitativo de vagas ofertadas nos dois mutirões em 2023, que chega a 991, o total de 206 não compareceram. O levantamento aponta que 78 perderam a oportunidade de serem atendidas no 2º Mutirão de Consultas e 128, no primeiro. Os 206 pacientes que deixaram de comparecer retornaram à fila na Central de Regulação, explica a direção do CEM.

“Todas as vagas, tanto as 551 de fevereiro e as 440 de janeiro tinham destino certo, nossa equipe ligou uma a uma e todos confirmaram presença. Quem se compromete e não comparece tira a oportunidade de outra pessoa. Outras outras pessoas serão chamadas para o próximo Mutirão senão a fila não anda”, disse a coordenadora do Centro de Especialidades Médicas (CEM), Ângela Assunção.

Ela explica, por exemplo, que das 20 vagas disponibilizadas no Segundo Mutirão, apenas 14 pessoas compareceram para o atendimento com médico ortopedista especialista em coluna.

“Estava tudo bem organizado, as pessoas que vieram foram logo encaminhadas conforme a especialidade do atendimento. O mutirão é ótimo para agilizar as demandas”, frisou Ângela.

Vanir Rodrigues Araújo, 74 anos, do Jardim Leblon II, precisava de ortopedista (especialista em joelho), consultou no 1º Mutirão e retornou agora para mostrar os exames. “Foi muito rápido, melhor do que eu esperasse na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro. Além de trazer o resultado do exame para o médico ver, vou consultar com o oftalmologista que também estou precisando. A equipe do CEM me ligou para confirmar se eu tinha interesse e eu disse que sim, quem sabe da necessidade não perde a vez”, disse ela.

Para Maria Irani Marques Rodrigues, 62 anos, do Jardim Gramado, o CEM é muito presente na vida dela. Maria Irani é paciente antiga e diz que sem o Centro de Especialidades Médicas ela não sabe como seria.

“Há 26 anos sou atendida aqui e realizo exames através do CEM. São mais de 15 médicos que consulto aqui, ginecologista, dermatologista, cardiologista, oftalmologista e muitos outros. O CEM é tudo pra mim, se não fosse o CEM seria muito difícil. Todos já me conhecem aqui, além disso, são muito prestativos e educados com a gente. Me sinto confiante”, revelou.

No Mutirão ela consultou com ginecologista e endocrinologista. “Vou aguardar só para ortopedista. É possível que ainda hoje, no Mutirão, eu já faça a ultrassom do abdômen”, afirmou Maria, ao lembrar que a Intervenção do Governo na Saúde atrapalhou a realização dos atendimentos.

Jorge Alves da Cruz, 71 anos, morador do Pedregal , também estava tranquilo, pois assim que saiu da consulta com o urologista já deu encaminhamento para os exames solicitados. “O Mutirão facilita muito”, definiu.

Uma família de venezuelanos saiu admirada do CEM com o atendimento recebido. “Para nós é tudo de bom. Esperar pela liberação dos exames é de menos, a consulta e encaminhamentos já foram feitos. O CEM é uma grande oportunidade para as pessoas e com o mutirão tudo vai mais rápido”, destacou Jesus Ramirez, 37 anos, que estava acompanhado da esposa Gênesis Palacios, e dos filhos Reinaldo Jesus e Paula Ramirez, ambos menores. A menina consultou com psicólogo, neurologista e fonoaudióloga. O menino precisava de oftalmologista.

Além de consultas e exames, encaminhamentos para cirurgia foram feitos através do Mutirão, situação de Ana Cristina Silveira Pedra, 42 anos, do bairro Novo Paraíso. Em novembro ela marcou consulta, mas, segundo ela, as festas e a intervenção atrapalharam a realização dos exames. Ao retornar para consulta com a ginecologista, estava apreensiva por conta da cirurgia que terá que fazer para retirada do útero. “A médica vai orientar sobre os encaminhamentos e já vou providenciar para fazer o mais rápido possível”, disse.

A expectativa é que o Mutirão de Consultas do CEM aconteça uma vez por mês, sempre no último sábado do mês. O próximo está previsto para o dia 25 de março. O número de vagas ainda não foi divulgado, mas a direção do CEM reforça que ligará para todas as pessoas que irão participar.