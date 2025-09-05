Várzea Grande
Caminhões são proibidos de trafegar em via do 24 de Dezembro após implantação de sinalização
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, intensificou as ações de organização do tráfego no bairro 24 de Dezembro, região do Capão do Pequi. Além da pavimentação, que já está em fase final, a via recebeu novas medidas de sinalização viária, entre elas, a instalação de placas que proíbem o tráfego de caminhões pesados.
A restrição busca aumentar a segurança e melhorar a fluidez do trânsito local, que, agora, conta também com novas faixas, pintura de quebra-molas e reforço na orientação para motoristas. A Coordenadoria de Mobilidade Urbana ressaltou que toda a sinalização necessária já foi implantada, cabendo aos condutores respeitar as regras estabelecidas.
Paralelamente, segue em avaliação técnica a possibilidade de implantação de mão única em alguns trechos do bairro. Segundo a Secretaria, a medida depende de estudos de fluxo, distância entre pistas e análise conjunta com a comunidade para garantir viabilidade e segurança.
As ruas Cedro e 35, principais acessos da comunidade até a rodovia dos Imigrantes, já foram asfaltadas com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e recebem nesta etapa meio-fio, sarjetas e três lombadas. As obras representam um ganho de mobilidade, valorizam a região e reforçam a ligação com a rodovia.
Além disso, a Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana vem realizando adequações importantes na travessia de pedestres da Avenida Dom Orlando Chaves, na Ponte Nova. Foram implantados redutores de velocidade, como sonorizadores, lombada eletrônica, sinalização horizontal e placas de orientação, com o objetivo de garantir mais segurança para motoristas e pedestres em toda a região.
Os serviços se estendem também para a limpeza pública no entorno, pintura de meio-fio e manutenção da iluminação, especialmente na rotatória do bairro Manga com a Avenida da Construmat e no viaduto Isabel Campos. Em parceria com a Secretaria de Obras, foi executada ainda a implantação de acessibilidade nas faixas de pedestres, ampliando a segurança e a mobilidade urbana.
Pavimentação no bairro 24 de Dezembro entra em fase final
Trecho entre a comunidade e a rodovia dos Imigrantes já recebeu asfalto e agora passa pela construção de meio-fio, sarjetas e instalação de três lombadas
A Prefeitura de Várzea Grande avança para a fase final das obras de pavimentação no bairro 24 de Dezembro, região do Capão do Pequi. As ruas Cedro e 35, que juntas somam aproximadamente 1.100 metros de extensão, já foram asfaltadas e estão recebendo as etapas complementares de infraestrutura.
Nesta etapa, estão em execução a construção de meio-fio, sarjetas e três lombadas. Essas intervenções são fundamentais para garantir o escoamento adequado da água das chuvas, aumentar a segurança de pedestres e motoristas e organizar o tráfego no trecho.
A obra utiliza asfalto em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), material de alta durabilidade que já trouxe melhorias significativas para a mobilidade da região, conectando diretamente o bairro 24 de Dezembro à rodovia dos Imigrantes.
Segundo o secretário municipal de Viação, Obras e Urbanismo, Celso Pereira, a obra representa um ganho importante para os moradores.
“Estamos em fase de finalização de um projeto que valoriza o bairro, melhora o acesso e garante mais qualidade de vida à população. Essa ligação com a rodovia dos Imigrantes é estratégica e reforça nosso compromisso com a mobilidade urbana em Várzea Grande”, afirmou.
Unidade de Saúde do Marajoara realiza Dia D de Vacinação neste sábado (06)
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove neste sábado (06.09) o Dia D de Vacinação na Unidade de Saúde da Família do Marajoara. A ação acontece das 8h às 16h e oferece diversos serviços gratuitos para a população.
Durante o evento, os moradores poderão atualizar a caderneta vacinal, realizar a pesagem do Bolsa Família, fazer testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e participar da coleta de exame preventivo (CCO).
Confirme o gerente da unidade de saúde, João Cecilio, a iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso aos serviços de saúde, especialmente para aqueles que não conseguem comparecer à unidade durante a semana. “Será uma ótima oportunidade para colocar a saúde em dia. Convidamos todos os moradores da região do Marajoara a participarem e aproveitarem os atendimentos que estarão disponíveis durante todo o dia”, reforça.
SERVIÇOS:
O quê? Dia D de vacinação
Onde? Unidade de Saúde da Família do Marajoara
Quando? Sábado (06.09)
Horário? Das 8h às 16h
