Campanha Aquece Cuiabá distribuiu mais de 70 mil cobertores em cinco anos

Em razão da chegada de uma nova frente fria, atendendo à solicitação da primeira-dama Márcia Pinheiro, a equipe de abordagem social da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, antecipou a ação de distribuição das cestas e estiveram na manhã de quinta-feira (31), no Aterro Sanitário, para a entrega que acontece sempre na última sexta-feira de cada mês. Além dos kits de alimentação básica, foram distribuídos cobertores aos trabalhadores, totalizando 300 cestas básicas e 300 cobertores da campanha Aquece Cuiabá. Na manhã desta sexta-feira (1), a distribuição será feita a 200 moradores em situação de rua.

“Se não fosse essa ajuda da Prefeitura não saberia como ia ser para passar o mês. Apenas gratidão por esse ajuda caridosa”, agradeceu a trabalhadora Maria Helena Menezes de Côrrea, 45 anos que estava acompanhada do seu esposo que também trabalha no aterro há mais de 12 anos.

Ela conta que sofrem muito preconceito por trabalharem no ‘lixão’, por ser um local sujo e com muito mau cheiro. “Sofremos muito preconceito quando dizemos que a gente trabalha no lixão, por ser um local sujo e com muito mau cheiro. Mas posso afirmar que, nós que trabalhamos aqui temos uma vida boa pois, trabalhamos com a nossa família. No meu caso, sou eu e meu esposo, que viemos de Brasilândia há mais de 12 anos em busca de uma vida melhor. O trabalho é duro mas recompensa. Se pegar firme todos os dias, conseguimos um salário de R$1.200 a R$ 3 mil. Somente gratidão por essa grande ajuda da Prefeitura”, agradeceu Maria Helena.

Com muito bom humor e arrumando um jeito para armazenar a cesta e o cobertor na moto, Sr. Ataíde Amaro de carvalho, 70 anos, disse que nem mesmo a chuva e muito menos o frio atrapalhou a hora de buscar a cesta básica de todo mês. “Estou mais uma vez muito feliz pela Prefeitura estar cumprindo com o compromisso assumido com a gente que vive do que consegue retirar do aterro. Além da comida, pode vir o frio que agora estou preparado”, comentou Ataíde. “O meu muito obrigado. Essa ajuda é tudo que tem de bom. Obrigada de coração”.

Além das 300 cestas e os 300 cobertores, a equipe percorreu os principais pontos de entrega das 450 refeições distribuídas à população em situação de rua desde o início da pandemia do coronavírus, sendo essa uma das medidas adotadas pela gestão Emanuel Pinheiro no atendimento à população em situação de vulnerabilidade social, foram distribuídos cobertores. “Essa foi uma determinação da primeira-dama Márcia Pinheiro em garantir que essas pessoas não sintam frio com a queda brusca da temperatura. Nós cuiabanos não estamos acostumados e temos o dever, enquanto gestores públicos em oferecer qualidade de vida a essas pessoas”, declarou a coordenadora de Proteção Especial, Fabiana Soares.

Nem a chuva atrapalhou o bom ânimo dos trabalhadores. Cada um no seu modo, achou um jeito para garantir a cesta básica juntamente com o kit de higiene e com a queda da temperatura o cobertor. “Se a gente não se apegar a Deus complica ainda mais, temos que ter a esperança de dias melhores. Todo mês, faça chuva ou faça sol, estou aqui para receber o benefício da Prefeitura. Minha família agradece esse grande ato de amor. Que Deus possa recompensar em dobro o prefeito Emanuel Pinheiro pir tanta generosidade e respeito ao próximo. Vocês são benção divina”, afirmou Antônio Pereira da Silva, 43 anos, casado e com um filho de 09 anos.

“Quando muda o clima, a população já sabe que a Prefeitura realiza a entrega desses cobertores da campanha Aquece Cuiabá. É muito gratificante perceber que de uma forma ou de outra, estamos contribuindo para oferecer dignidade a essas pessoas que dependem do poder público. Graças ao empenho do nosso prefeito Emanuel Pinheiro e da primeira-dama estamos mantendo a tradição, oferecendo acalento para os cuiabanos acostumados com o clima quente de Cuiabá. Dessa vez, além das cestas, os trabalhadores receberam os cobertores”, acrescentou a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira.