Campanha da ALMT para conscientizar sobre abuso contra animais é destaque em site internacional

A campanha publicitária “Abril Laranja”, pensada pela Secretaria de Comunicação (Secom) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) em conjunto com a Agência ZF (responsável pela execução), foi publicada no prestigiado site Ads of The World nesta segunda-feira (12). O portal coloca em destaque os anúncios mais criativos e de excelência encontrados ao redor do mundo.

As peças publicitárias foram ao ar em abril deste ano com objetivo de divulgar a Lei nº 12.646/2024, de autoria do presidente da ALMT, deputado estadual Max Russi (PSB). A norma proposta e aprovada pela Casa de Leis institui no estado a campanha Abril Laranja e determina que durante o mês devem ser promovidas ações intersetoriais de conscientização e esclarecimento sobre a prevenção contra a crueldade animal.

O conceito criativo usado na campanha publicitária criou uma conexão entre a violência contra animais e a violência contra seres humanos. No vídeo, são exibidos assassinos em série que tinham prazer na violência contra animais e destaca-se que no Brasil, 71% dos abusadores de animais também cometem crimes contra pessoas.

Para o gerente de marketing da ALMT, Ricardo Sardinha, essa estratégia foi um dos diferenciais que garantiram destaque ao trabalho. “É uma campanha muito sensível. Você vê pela primeira vez e já se arrepia. Ela parte do mote de que quem maltrata animais pode machucar qualquer um. Seja uma criança, um adulto, uma mulher. As imagens da campanha também falam por si. Acredito que isso tenha aumentado o alcance mesmo sendo uma campanha em português”, resumiu.

“Esta é a primeira vez que uma campanha criada pela equipe da publicidade juntamente com uma agência é incluída no site Ads of The World, que destaca as melhores práticas, melhores campanhas do mundo. Isso mostra que o trabalho da Secretaria de Comunicação do Parlamento estadual como um todo está cada vez mais maduro e mais profissional. O briefing [resumo do projeto] foi criado aqui na publicidade da Casa, a partir de uma solicitação do Grupo de Trabalho da Causa Animal [em funcionamento da ALMT]. Esta campanha faz parte da publicidade institucional do órgão com objetivo de conscientização baseado em ações do Legislativo”, completou Ricardo Sardinha.

“Esse é o reflexo de um trabalho de união da nossa Secom, que alia criatividade e sensibilidade. Uma campanha de extrema importância, mostrando que a ALMT dá voz às principais pautas. E essa pauta dedicada à proteção dos animais é de extrema importância”, destacou o secretário de Comunicação da ALMT, Henrique Santos.

Fonte: ALMT – MT