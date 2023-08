Campanha do TJMT incentiva boas práticas na hora de utilizar a rede de esgoto

O Núcleo de Sustentabilidade do Tribunal de Justiça de Mato Grosso iniciou uma campanha que tem como objetivo incentivar o bom uso da rede de esgoto nas dependências do Judiciário mato-grossense. Servidores e servidoras do TJMT estão sendo sensibilizados para descartar resíduos de maneira correta e evitar problemas nas tubulações dos prédios da Justiça Estadual.

Um vídeo feito especialmente para a campanha. Na peça publicitária, é possível entender de maneira prática quais são os reflexos do mau uso e descarte inadequado de lixo e outras substâncias diretamente na rede de esgoto.

Pensando nisso, para contribuir com um ambiente mais sustentável, eficiente e seguro, listamos algumas boas práticas que podem ser facilmente incorporadas em nosso dia a dia:

• Descarte consciente de resíduos: Não jogue no vaso sanitário itens como papel higiênico, absorventes, fraldas, cotonetes ou qualquer material que não seja biodegradável. Estes resíduos podem causar obstruções na rede de esgoto, resultando em vazamentos e problemas de escoamento.

• Não despeje óleos e gorduras na pia: O descarte inadequado de óleos de cozinha pode causar entupimentos nos canos e prejudicar o tratamento do esgoto. Procure utilizar garrafas e recipientes para o descarte correto desses resíduos.

• Contribua com a manutenção regular das instalações: Se notar qualquer vazamento ou problema na rede de esgoto, informe imediatamente o setor responsável para que as devidas providências sejam tomadas. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores no futuro.

• Economize água: Ao economizar água, estamos contribuindo para a diminuição da carga de esgoto gerado. Feche as torneiras ao escovar os dentes e verifique se não há vazamentos em suas instalações.

Ao adotar essas práticas, estaremos agindo como verdadeiros agentes de mudança, contribuindo para a preservação do meio ambiente e para a melhoria da qualidade de vida de todos que compartilham este espaço.

Laura Meireles

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT