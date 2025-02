Campanha em parceria com o Hemocentro tem primeiro dia de sucesso e coleta 29 bolsas de sangue

A Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico (SMTur) assume a administração do Mercado do Porto “Antônio Moisés Nadaf” com a missão de transformá-lo em um grande polo turístico e de desenvolvimento econômico na capital. Localizado próximo ao Complexo Turístico, que conta com atrativos como o Museu do Rio e o Aquário Municipal, que já recebeu mais de 140 mil visitantes nos últimos 50 dias, o Mercado do Porto tem sua reorganização acelerada para integrar os espaços de visitação.

“A gestão do espaço é da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, mas os serviços a serem realizados no local são compartilhados com a Limpurb e as secretarias de Ordem Pública, Segurança Pública, Obras, Agricultura e em parcerias com as áreas de cultura e lazer. Nosso objetivo é tornar o espaço mais limpo, agradável, acessível e de qualidade. Precisamos avançar rapidamente com a reorganização do espaço para darmos início quanto antes na integração dos espaços de visitação e melhoria”, afirmou o secretário de Turismo, Fernando Medeiros.

Nesta semana, a equipe da Secretaria de Turismo deu continuidade à entrega dos certificados de autorização provisória para o uso dos boxes que estavam interditados. As entregas começaram no sábado, após o prefeito Abilio Brunini oficializar a mudança de gestão do mercado e flexibilizar o prazo para a apresentação dos alvarás referentes aos últimos três anos, concedendo 180 dias para que os permissionários regularizem suas pendências.

Além disso, foi criado um Conselho Gestor do Mercado do Porto, composto por representantes de diversas categorias, como hortifrúti, açougue, peixes, queijos, entre outros, além de membros de outras secretarias municipais e da Câmara de Cuiabá. “Estaremos com a equipe aqui no Mercado do Porto, realizando as entregas individuais de certificados para cada box. Em seguida, iniciaremos o trabalho do Conselho, onde nomearemos os membros para garantir a gestão transparente do Mercado Municipal”, finalizou o secretário.

#PraCegoVer

A imagem mostra o secretário de Turismo, Fernando Medeiros, em reunião usando microfone individual. Ele usa camisa preta e gesticula enquanto discursa sobre as mudanças de gestão no Mercado do Porto.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT