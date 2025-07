Campanha Julho Amarelo realiza ações de saúde neste sábado em Cuiabá

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Cuiabá realiza uma grande mobilização nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) em alusão à campanha Julho Amarelo, dedicada à prevenção e combate das hepatites virais, neste sábado (19). As ações acontecem das 7h às 17h, com atendimentos gratuitos abertos à população em algumas unidades da capital.

Durante todo o dia, serão oferecidos serviços como vacinação, consultas médicas e de enfermagem (agendadas), atendimento odontológico e pediátrico, atualização do Cartão SUS, coleta de exame preventivo (CCO), testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), dispensação de medicamentos e palestras educativas sobre hepatites virais.

A secretária municipal de Saúde, Lucia Helena Barboza Sampaio, destaca a importância da iniciativa.“O Julho Amarelo é um momento de mobilização nacional e aqui em Cuiabá estamos engajados em levar informação e atendimento para a população. Muitas vezes as hepatites virais evoluem de forma silenciosa e só são descobertas em fases mais graves. Por isso, é fundamental fazer os testes, se informar e se vacinar. Convidamos toda a população para comparecer às unidades neste sábado e cuidar da sua saúde e da sua família”, afirmou a secretária.

A campanha Julho Amarelo ocorre em todo o país e está alinhada ao Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, celebrado em 28 de julho. O objetivo é reforçar a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento adequado das hepatites A, B, C, D e E — infecções que atingem o fígado e, na maioria dos casos, apresentam evolução assintomática.

Os sintomas, quando aparecem, podem incluir cansaço, febre, dor abdominal, icterícia (pele e olhos amarelados), entre outros sinais. Muitas dessas infecções podem ser prevenidas por meio de vacinação, hábitos de higiene e práticas sexuais seguras.

Além disso, a SMS lembra à população que as unidades de saúde também estão aplicando a vacina contra a Influenza, atualmente disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade. Ou seja, a ida à unidade para participar da campanha Julho Amarelo também é uma excelente oportunidade para colocar a vacinação em dia.

Unidades participantes e atividades programadas – Campanha Julho Amarelo

USF CPA 3

USF Jardim Florianópolis / Jardim União

USF Jockey Club

USF Novo Milênio

USF Paiaguás

Consultório na Rua

USF Parque Atalaia

USF Novo Horizonte

USF Ribeirão do Lipa

USF Residencial Coxipó I e II

Atividades programadas nas unidades:

Palestras educativas sobre hepatites virais e ISTs nas salas de espera

Realização do Dia D, com ações integradas e atividades de orientação

Intensificação da realização de testes rápidos durante o mês de julho

Pit Stop nas proximidades das unidades, com distribuição de preservativos e participação de estagiários da UFMT

A SMS reforça que a prevenção é o melhor caminho para evitar doenças silenciosas e potencialmente graves como as hepatites virais. A participação da população é fundamental para o sucesso da campanha.

