Campanha ‘Leitura que Transforma’ deve arrecadar mais de 2 mil livros para o Sistema Socioeducativo

O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo (GMF/MT) realizará no período de 12 de maio a 05 de agosto, a campanha de arrecadação de livros do Projeto 'Leitura que Transforma'. A iniciativa é liderada pelo supervisor do GMF, desembargador Orlando Perri.

Com a estratégia de fomento à leitura, o ‘Eixo Socioeducativo’ do GMF coloca em prática a missão de implementar espaços inclusivos de leitura e convivência para a socioeducação de jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.

A meta inicial é arrecadar 2 mil livros para a implantação de espaços de leitura nas unidades socioeducativas do Estado, localizadas nos municípios de Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Lucas do Rio Verde e Sinop. Após a triagem dos livros arrecadados, o GMF dará início a segunda fase de implementação do projeto.

A ideia é garantir espaços de reflexão dirigida com a participação de profissionais com expertise em diferentes áreas de conhecimento, como psicólogos, assistentes sociais, educadores, entre outros. Na estratégia, os profissionais irão atuar como facilitadores, estimulando a leitura entre os jovens, o desenvolvimento do raciocínio lógico, emocional e de valores sociais.

Com a ação, o Poder Judiciário oportuniza aos jovens a convivência em um ambiente saudável de aprendizado, com a possibilidade de reflexão sobre os atos que o levaram ao cumprimento da medida. A leitura também possui o poder de despertar o interesse pelos estudos, a descoberta de competências profissionais e, principalmente, o papel catalisador de ressignificar o modelo social vivenciado por eles até aquele momento.

A compreensão de novos valores a partir da leitura também traz uma nova percepção emocional para os conflitos vividos.

Para o supervisor do GMF, desembargador Orlando Perri, o projeto é resultado da determinação do Poder Judiciário de Mato Grosso em atuar na garantia de condições efetivas de socioeducação aos jovens em cumprimento de medida.

“Com o projeto, o Judiciário tem a oportunidade de colocar em prática uma ação essencial de resgate dos nossos jovens, que precisam ser estimulados a ressignificar sua conduta, rever seus valores e o modelo social em que estiveram inseridos. E o impacto disso é amplo. Não é somente o jovem que se beneficia, mas sua família, as pessoas em seu entorno e toda a sociedade, que recebe os impactos dessa transformação. Sem dúvida, é um projeto com grande potencial de tocar e transformar vidas”, defendeu Orlando Perri.

O projeto ‘Leitura que Transforma’ assegura aos jovens, mesmo em cumprimento de medida socioeducativa restritiva de liberdade, o acesso ao direito social à educação e a cultura, previsto na Constituição Federal, e ratificado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990). A ação também está alinhada ao Plano Nacional de Fomento à Leitura no Sistema Socioeducativo, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para superação de desafios estruturais no campo da privação de liberdade.

Para a juíza titular da Segunda Vara da Infância e Juventude de Cuiabá e coordenadora do eixo socioeducativo do GMF, Leilamar Rodrigues, o hábito da leitura transforma vidas e resgata no ser humano a autoestima e a autoconfiança necessários para a manutenção de relações sociais saudáveis.

“Preciso começar citando um dos maiores educadores brasileiros, Paulo Freire, que costumava dizer: “Se a educação sozinha não transformar a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda”. Em outras palavras, o Judiciário mato-grossense está criando a oportunidade perfeita de tocar vidas, de mostrar aos nossos jovens que eles podem reconduzir seus caminhos, e serem, sim, peças importantes no desenvolvimento da sociedade. A fase atual que eles estão atravessando pode ser apenas um momento na vida deles, e não uma condição definitiva de vida”, defendeu a juíza Leilamar.

Campanha – Pontos de coleta identificados com a marca da campanha serão instalados na sede do Tribunal de Justiça e nos Fóruns de Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, considerados municípios-polos no atendimento socioeducativo.

Além de estimular a contribuição dos servidores para a doação dos livros, as comarcas também poderão mobilizar a participação de outros parceiros, como escolas, faculdades, shoppings e instituições interessadas em contribuir com a iniciativa.

Para fins da campanha, são considerados municípios-polos aqueles que possuem unidade socioeducativa instalada nas comarcas. A campanha é estendida a todas as comarcas, que poderão participar com o envio dos exemplares para o município-polo mais próximo de sua comarca. As comarcas interessadas em contribuir com a doação de livros poderão entrar em contato pelo telefone: (65) 3617-3548.

Serviço:

Período de arrecadação: de 12 de maio a 05 de agosto de 2023.

Pontos de coleta:

Barra do Garças – Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) Masculino

Rua Germano Bezerra, s/n.º – Bairro Santo Antônio

Telefone: (66) 3401-5906

Cáceres – Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) Masculino

Rua das Margaridas, s/n, Bairro Jardim Padre Paulo

Telefone: (65) 3222-2907

Cuiabá – CASE de Internação Masculino – Complexo Pomeri

Av. Dante Martins de Oliveira, s/nº, bairro Planalto

Telefone: (65) 3648-3221/ 3648-3201

Cuiabá – CASE de Internação Provisória Masculino – Complexo Pomeri

Av. Dante Martins de Oliveira, s/nº

Telefone: (65) 3648-3200/ 3648-3230

Cuiabá – CASE de Internação Provisória e Internação Feminina

Av. Dante Martins de Oliveira, s/nº

Telefone: (65) 3644-3947

Lucas do Rio Verde – CASE Masculino

Avenida da Fé, quadra 37 – Tessele

Telefone: (65) 3549-0210

Rondonópolis – CASE Masculino

Rua Leopoldina Pinho de Carvalho, s/n, Vila Aurora

Telefone: (66) 3422-6786

Sinop – Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) Masculino

Avenida das Figueiras, n.º 1.398 – Centro Norte

Telefone: (66) 3531-7024

#Paratodosverem. Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Primeira imagem: Supervisor do GMF, desembargador Orlando Perri fala sobre o projeto de incentivo à leitura no Sistema Socioeducativo. Ele veste blazer azul escuro com camisa lilás clara, e usa óculos de grau. Segunda imagem: Juíza da Segunda Vara da Infância e Juventude de Cuiabá e coordenadora do eixo socioeducativo do GMF, Leilamar Rodrigues em entrevista à TV.Jus, Ela veste blusa preta com cabelo loiro na altura dos ombros.

Naiara Martins

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT