Campanha Maio Amarelo visa sensibilizar sociedade em prol de um trânsito mais seguro

Na noite desta terça-feira (02.05), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) e demais instituições que compõem o Sistema Nacional de Trânsito lançaram oficialmente em Mato Grosso a campanha Maio Amarelo 2023: “No trânsito, escolha a vida! ”.

Na abertura do evento, alunas da Escola Municipal de Educação Básica Gonçalo Domingos de Campos, em Várzea Grande, fizeram uma apresentação teatral com a peça “EITA! Sonho ou Realidade?”, trazendo como enfoque a importância da obediência às placas de sinalização para a redução de acidentes. A peça foi vencedora na categoria infanto-juvenil do festival temático de trânsito 2022.

Em sua fala, a diretora de Conformidade Legal e Educação para o Trânsito do Detran-MT, Adriana da Cunha Carnevale, destacou a complexidade do trânsito e a importância do envolvimento da engenharia, educação e fiscalização para um trânsito mais seguro.

“O movimento Maio Amarelo é uma oportunidade para intensificarmos nossas ações de sensibilização para um trânsito mais seguro e de tolerância. As mortes e lesões no trânsito são um problema de saúde pública. No Brasil, o trânsito mata mais de 33 mil pessoas ao ano, interrompendo vidas, sonhos e famílias. Cerca de 90% dos sinistros de trânsito são causados pelo fator humano que poderiam ser evitados, como a ultrapassagem indevida, excesso de velocidade, ingestão de bebida alcoólica e direção, uso do celular enquanto dirige, o não uso do cinto de segurança, dentre outros”, destacou.

A diretora lembrou ainda do compromisso firmado pelo Governo do Estado em setembro de 2022 com a adesão ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans) em Mato Grosso. Pelo plano são tratadas ações e estratégias para direcionar investimentos visando o cumprimento da meta de redução de, no mínimo, 50% das mortes no trânsito até o ano de 2028.

“O alcance dessa meta é um grande desafio, porque a gestão de trânsito é complexa e maior quando se pensa na extensão territorial de Mato Grosso. Então, não há outra forma se não for pela união de esforços e integração entre as instituições municipal, estadual e federal, além de parcerias com empresas e sociedade civil organizada”, completou a diretora.

Durante a solenidade de lançamento da campanha Maio Amarelo, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso, Kellen Arthur Preza Nogueira, destacou a importância do envolvimento da sociedade e instituições para a construção de um trânsito melhor para todos.

“Falar de trânsito não é apenas falar de acidente, é falar de segurança pública. O grande desafio da PRF diariamente é enfrentar a falta de sensibilização do motorista de entender que há uma grande diferença entre uma via pública municipal e uma rodovia. O fluxo de veículos tem uma dinâmica diferente. Somente durante os quatro dias de operação no último feriado prolongado, por exemplo, registramos 31 acidentes com 30 feridos e quatro mortes, sendo mortes envolvendo motociclista, pedestre e colisão entre veículos. Então, esse desafio de reduzir os sinistros de trânsito é muito grande. Envolve tecnologia, legislação e todo o poder público com a integração das forças de segurança para que possamos sensibilizar as pessoas através de campanhas como o Maio Amarelo. Todos devem fazer a sua parte, tanto condutores como passageiros e pedestres para a redução do número de acidentes”.

Também presente no evento, a coordenadora do Gabinete de Gestão Integrada (GGI) da Secretaria de Segurança Pública (Sesp-MT), tenente coronel PM Monalisa Furlan Toledo, falou da intensificação das ações de prevenção a acidentes durante a campanha Maio Amarelo e também sobre o trabalho realizado pelo GGI com enfoque na fiscalização e prevenção.

“Temos a Câmara Temática de Trânsito, que tem uma atuação significativa em todo Estado. Ao longo dos últimos três anos realizamos um trabalho forte e integrado atuando na fiscalização de trânsito e também na prevenção aos crimes e acidentes. Realizamos também este ano, nos municípios em que fizemos operação Lei Seca, ações preventivas e educativas, porque entendemos que o objetivo maior é a preservação de vidas. Precisamos atuar não somente na fiscalização, mas, principalmente, na sensibilização das pessoas, levando essa mensagem de educação no trânsito”, disse.

Maio Amarelo

O objetivo do movimento mundial é chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo, promovendo o engajamento de todos em prol da construção de uma cultura de paz e segurança no trânsito para a redução de sinistros.

Para trabalhar essa sensibilização em Mato Grosso, ao longo do mês de maio serão realizadas diversas ações, como palestras com estudantes do ensino médio, motoristas profissionais, em empresas, abordagens educativas com pit stop em avenidas de grande fluxo de veículos em Cuiabá e Várzea Grande com maiores índices de sinistros, entre outras ações.

“É um mês em que reforçamos ainda mais a importância do cuidado, de seguir as regras de trânsito e da atenção para termos um trânsito mais seguro. As ações serão realizadas de forma integrada com as demais instituições de segurança pública e parceiros buscando essa reflexão para redução de sinistros nas vias e preservação da vida”, disse a coordenadora de Ações Educativas do Detran-MT, Gresiella Almeida.

As atividades da campanha Maio Amarelo em Mato Grosso estão sendo desenvolvidas pelo Detran-MT em parceria com a Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) de Cuiabá, Guarda Municipal de Várzea Grande e outras instituições públicas e privadas que atuam no trânsito.