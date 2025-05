Campanha Maio Vermelho atende o Pedra 90 e Alvorada em Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (17) a campanha Maio Vermelho no bairro Pedra 90. A ação inclui exames bucais preventivos, orientação à população sobre fatores de risco e lesões iniciais do câncer bucal, consultas médicas, pesagem para o Bolsa Família e aplicação de vacinas.

Os atendimentos seguem até as 16h, sem intervalo para o almoço. A mobilização especial acontece nas Unidades de Saúde da Família I, II e III, com atendimentos gratuitos voltados à saúde bucal.

“A campanha Maio Vermelho é essencial para alertar a população sobre uma doença que muitas vezes começa de forma silenciosa. Estamos trabalhando esse tema durante todo o mês nas unidades com atendimento odontológico”, explicou a diretora de Saúde Bucal do município, Dra. Cristhiane Leite da Silva.

Com destaque para datas importantes do mês de maio, como o Dia de Combate ao Câncer Bucal e o Dia Mundial Sem Tabaco, a Dra. Cristhiane alerta que o câncer de boca tem avançado, inclusive entre os mais jovens.

“Nosso foco são os grupos de risco, como homens acima de 40 anos, fumantes de cigarro convencional, eletrônico ou narguilé, e pessoas com alta exposição ao sol. Mas também já observamos casos em pessoas mais jovens, principalmente devido ao uso do cigarro eletrônico e do narguilé”, destacou.

Nova ação

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, intensifica durante o mês de maio as ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de boca com a campanha Maio Vermelho. A mobilização continua no próximo sábado (24), na Unidade de Saúde da Família do bairro Alvorada, para incentivar a população a procurar a unidade de saúde mais próxima para realizar o exame preventivo.

“Durante todo o mês estamos trabalhando essa temática. Na semana passada, fizemos uma grande ação em conjunto com o Dia D de vacinação. Hoje, estamos aqui na unidade de saúde do Pedra 90. E no próximo sábado (24), estaremos na unidade do bairro Alvorada para também convocar a população. Diagnosticar cedo é fundamental para aumentar as chances de cura”, reforçou a diretora.

#PraCegoVer

A imagem mostra a diretora de Saúde Bucal do município, Dra. Cristhiane Leite da Silva destacando as ações da campanha Maio Vermelho.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT