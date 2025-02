Campanha mobiliza escolas municipais na conscientização, prevenção e combate às arboviroses

Ação, que transforma estudantes em multiplicadores, será estendida a toda rede pública municipal de Várzea Grande

A secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com a secretaria Municipal de Saúde, promoveu nesta sexta-feira, 7, o ‘Dia D de Conscientização’ sobre as arboviroses transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. A ação ocorreu na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Honorato Pedroso de Barros’ e vai se estender por toda rede pública municipal de Várzea Grande nesse início do ano letivo.

De acordo com o secretário da Smecel, Pe. Edson Sestari, a iniciativa busca envolver estudantes em práticas preventivas por meio de atividades educativas, palestras e workshops interativos. A abordagem prática visa ensinar métodos simples para identificar e eliminar possíveis criadores do mosquito. “A conscientização desde a infância é essencial para evitar surtos dessas doenças e as unidades escolares têm um papel importante nesse momento crucial de saúde pública, na missão de elaborar estratégias colaborativas e socioambientais, com foco na redução do número de casos de dengue, zika e chikungunya no Município”, explicou.

Segundo Sestari, o enfoque das ações educativas também está na sensibilização e mobilização da comunidade escolar para a manutenção dos ambientes livres de potenciais criadouros do mosquito. “A educação ambiental é um instrumento imprescindível no processo de sensibilização para as mudanças necessárias e os estudantes, ao se mobilizarem para a necessidade da prevenção e combate à essas doenças, passam a ser agentes multiplicadores em casa, junto às suas famílias” disse.

A secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon Maia, destacou que a escola é o ambiente ideal para que as mudanças positivas aconteçam na sociedade e o lançamento da campanha ’10 minutos Contra o Aedes’ terá eficácia na redução do número de casos das doenças em Várzea Grande que já tem dois óbitos suspeitos, mas ainda não confirmados.

Com o slogan: “Dedique apenas 10 minutos da semana para eliminar focos do mosquito”, a secretária afirmou que a campanha busca conscientizar a comunidade sobre a importância de ações simples e rápidas que podem eliminar possíveis criadouros dentro das casas, quintais e arredores.

Além das escolas, a campanha contará com ações de mobilização que estão sendo realizadas em bairros e pontos estratégicos, com distribuição de material educativo, visitas domiciliares, com orientação pelos técnicos da secretaria de Saúde, sobre como realizar inspeções rápidas e eficazes em locais propícios para a proliferação do mosquito, como pneus, garrafas, caixas d’água, vasos de plantas, entulhos e piscinas.

Para a realização do ‘Dia D de Conscientizaçã’o, os alunos da EMEB ‘Honorato Pedroso de Barros’ prepararam várias atividades em sala de aula, como trabalhos manuais, exposição de desenhos, redações e apresentações artísticas. A diretora da escola, professora Marilene Maria da Silva, disse que as atividades de conscientização sobre a prevenção e combate às arboviroses começaram logo no início deste ano letivo na escola. “Os conteúdos relacionados aos cuidados de saúde e prevenção de doenças estão inseridos no calendário escolar e são trabalhados em dinâmicas variadas e atividades lúdicas durante todo o ano” revelou.

Além dos secretários de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Pe. Edson Sestari, e da secretária municipal de Saúde, Deise Bocalon Maia, participaram do evento, o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Costa Amorim, a secretária de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Habitação, Manoela Rondon Bastos, o subsecretário de Comunicação Social, Fabiano Fontoura e o vereador Charles Quadros.

