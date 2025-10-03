CIDADES
Campanha Tchau Sufoco alcança mais de 17,2 mil atendimentos para resoluções de dívidas
Segundo o relatório recebido pelo órgão, das empresas participantes, a concessionária de água e esgoto, Águas de Sinop, foi a líder de atendimentos, registrando, no período, 15 mil procedimentos por meio do programa Tchau Sufoco. A cooperativa de crédito, Sicredi, realizou 723 solicitações de atendimento, via campanha. No ranking, a concessionária de energia, Energisa MT, ficou como a terceira mais procurada para os atendimentos, registrando 565 procedimentos.
Durante a campanha, os clientes tiveram duas opções para procurar a resolução ou renegociação das dívidas: atendimento direto na empresa onde detiham as dívidas ou no Procon para conciliação. Além dos atendimentos diretos, o Procon intermediou, ainda, 515 negociações, acompanhando o munícipe junto à empresa.
“Como nas edições anteriores, a campanha de 2025 teve uma excelente adesão, tanto das empresas na parceria de resolução, como da população que manifestaram interesse em buscar solução ou renegociação de suas dívidas. Dos atendimentos realizados, tivemos, naquele período, uma média de 53% de acordos firmados. Nosso objetivo, enquanto agente público é esse, promover opções para ajudar os moradores a ter uma melhor qualidade de vida, com a organização financeira”, comentou o diretor Executivo do Procon, Vilson Barozzi.
A campanha, nesse ano, recebeu apoio da equipe técnica da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), campus Sinop, formada por professores e alunos. O órgão realizou 121 atendimentos, focado na capacitação das pessoas à respeito da educação financeira. “Estivemos envolvidos com várias entidades para educar e conscientizar as pessoas, para que elas pudessem sair do endividamento e da dificuldade financeira”, comentou Elton Brito Ribeiro, pró-reitor da universidade.
A campanha que é realizada junto à iniciativa privada, em sua quarta edição, 23 empresas da iniciativa privada assinaram o termo de adesão à campanha, entretanto, qualquer empresa, sendo procurada pelo cliente, puderam aceitar e conceder os benefícios via campanha Tchau Sufoco.
As empresas participantes, foram:
01- Banco Bradesco S/A;
02- Banco do Brasil;
03- Banco Itaú;
04- ACES – Associação Comercial Empresarial Sinop;
05- UFMT;
06- Energisa Mato Grosso;
07- Águas de Sinop S/A;
08- Sicoob – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão no Norte do MT;
09- Sicredi Celeiro MT/RR – Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso;
10- Gazin – Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos S.A – Filial 407;
11- Gazin – Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos S.A – Filial 321;
12- Gazin – Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos S.A – Filial 132;
13- Gazin – Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos S.A – Filial 20;
14- Gazin – Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos S.A – Filial 41;
15- Martinello – Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda;
16- Nortão Tintas Ltda;
17- Posto Trevão;
18- Paulinho Motos;
19- GB Online – Giga Byte Telecomunicações Ltda;
20- Wizard – Winner Iidiomas Ltda;
21- AFA Negócios Ltda – Grupo AFA – Visão;
22- Grupo Machado;
23- Unifasipe.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Prefeitura fará atualização do CadÚnico e pesagem do Bolsa Família neste sábado (04) no Cras Boa Esperança
De acordo com a secretária de Assistência Social, Sinéia Abreu, a iniciativa atende a uma solicitação direta da gestão municipal e busca aproximar os serviços da população. Ela destacou que a adesão dos beneficiários é essencial. “A pedido do prefeito Roberto Dorner e do vice-prefeito Paulinho, realizamos essas ações justamente para facilitar o acesso das famílias aos serviços da assistência social. Reforçamos o convite para que todos os beneficiários compareçam e façam a atualização do cadastro, além da pesagem das crianças, porque esse processo é indispensável para garantir a permanência no programa”, afirmou.
A secretária ressaltou ainda que a atualização é uma exigência nacional e que, caso não seja realizada, o benefício pode ser bloqueado. “Queremos evitar que famílias percam o acesso ao recurso por falta de atualização. Nosso papel é orientar, oferecer suporte e garantir que todos tenham condições de cumprir os requisitos do Governo Federal. É uma oportunidade para colocar toda a documentação em dia e assegurar que ninguém fique de fora do Bolsa Família”, completou.
A pesagem, segundo a Secretaria, deve ser feita duas vezes ao ano. O acompanhamento permite avaliar a saúde de mulheres e crianças atendidas pelo programa, além de garantir o acesso a políticas públicas de saúde, nutrição e inclusão social.
O atendimento neste sábado (04) será realizado no formato livre demanda, ou seja, não é necessário agendamento prévio. Os beneficiários devem levar documento de identificação, carteira de vacinação das crianças, caderneta da gestante e o cartão do Bolsa Família.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
CIA André Maggi e Jacarandás abrem neste sábado (04) para vacinação em Sinop
O funcionamento excepcional tem como objetivo oferecer mais comodidade às famílias que precisam garantir a regularidade vacinal das crianças e adolescentes para a rematrícula na rede pública municipal de ensino. O atendimento será das 7h às 17h, sem interrupção no período do almoço, para ampliar o acesso à vacinação.
O secretário municipal de Saúde, Érico Stevan, explicou que a medida atende a uma solicitação da gestão municipal, com foco na humanização do atendimento e na preocupação com a saúde das crianças. “Foi um pedido do nosso prefeito Roberto Dorner e do vice-prefeito Paulinho para que houvesse maior humanização no atendimento. Vamos mudar o horário para atender a essa demanda específica da rematrícula escolar, oferecendo um dia diferenciado. No sábado, os CIAs irão funcionar das 7h às 17h com a aplicação de vacinas”, afirmou.
A Secretaria de Saúde ressalta que estarão disponíveis vacinas de rotina, conforme o calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI), além de doses de campanhas vigentes para permitir a atualização completa da caderneta. O atendimento será aberto para toda a população, incluindo crianças, adolescentes, adultos e idosos. Famílias que não puderem comparecer no sábado devem procurar a unidade mais próxima durante a semana, nos horários regulares de funcionamento.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
