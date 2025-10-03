Campanha Tchau Sufoco alcança mais de 17,2 mil atendimentos para resoluções de dívidas

A Campanha Tchau Sufoco, quarta edição, desenvolvida pela Prefeitura de Sinop, por meio da Procuradoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Sinop), alcançou mais de 17,2 mil atendimentos. A campanha ocorreu durante os 31 dias do mês de agosto, e teve como objetivo, despertar na sociedade, a reflexão sobre a organização da finança familiar.Segundo o relatório recebido pelo órgão, das empresas participantes, a concessionária de água e esgoto, Águas de Sinop, foi a líder de atendimentos, registrando, no período, 15 mil procedimentos por meio do programa Tchau Sufoco. A cooperativa de crédito, Sicredi, realizou 723 solicitações de atendimento, via campanha. No ranking, a concessionária de energia, Energisa MT, ficou como a terceira mais procurada para os atendimentos, registrando 565 procedimentos.Durante a campanha, os clientes tiveram duas opções para procurar a resolução ou renegociação das dívidas: atendimento direto na empresa onde detiham as dívidas ou no Procon para conciliação. Além dos atendimentos diretos, o Procon intermediou, ainda, 515 negociações, acompanhando o munícipe junto à empresa.“Como nas edições anteriores, a campanha de 2025 teve uma excelente adesão, tanto das empresas na parceria de resolução, como da população que manifestaram interesse em buscar solução ou renegociação de suas dívidas. Dos atendimentos realizados, tivemos, naquele período, uma média de 53% de acordos firmados. Nosso objetivo, enquanto agente público é esse, promover opções para ajudar os moradores a ter uma melhor qualidade de vida, com a organização financeira”, comentou o diretor Executivo do Procon, Vilson Barozzi.A campanha, nesse ano, recebeu apoio da equipe técnica da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), campus Sinop, formada por professores e alunos. O órgão realizou 121 atendimentos, focado na capacitação das pessoas à respeito da educação financeira. “Estivemos envolvidos com várias entidades para educar e conscientizar as pessoas, para que elas pudessem sair do endividamento e da dificuldade financeira”, comentou Elton Brito Ribeiro, pró-reitor da universidade.A campanha que é realizada junto à iniciativa privada, em sua quarta edição, 23 empresas da iniciativa privada assinaram o termo de adesão à campanha, entretanto, qualquer empresa, sendo procurada pelo cliente, puderam aceitar e conceder os benefícios via campanha Tchau Sufoco.As empresas participantes, foram:

01- Banco Bradesco S/A;

02- Banco do Brasil;

03- Banco Itaú;

04- ACES – Associação Comercial Empresarial Sinop;

05- UFMT;

06- Energisa Mato Grosso;

07- Águas de Sinop S/A;

08- Sicoob – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão no Norte do MT;

09- Sicredi Celeiro MT/RR – Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso;

10- Gazin – Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos S.A – Filial 407;

11- Gazin – Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos S.A – Filial 321;

12- Gazin – Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos S.A – Filial 132;

13- Gazin – Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos S.A – Filial 20;

14- Gazin – Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos S.A – Filial 41;

15- Martinello – Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda;

16- Nortão Tintas Ltda;

17- Posto Trevão;

18- Paulinho Motos;

19- GB Online – Giga Byte Telecomunicações Ltda;

20- Wizard – Winner Iidiomas Ltda;

21- AFA Negócios Ltda – Grupo AFA – Visão;

22- Grupo Machado;

23- Unifasipe.