Dia da Prematuridade marca conscientização para cuidados em partos prematuros
Vinicius Ferreira | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá avança em obras de creche para atender 300 crianças
A Prefeitura de Cuiabá tem avançado nas obras da construção de uma creche no bairro Tancredo Neves, localizada nas proximidades da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Octayde Jorge da Silva.
Pelo projeto, serão atendidas 300 crianças de 0 a 5 anos, numa estrutura que vai ter banheiro adaptado para bebês, salas climatizadas e outros itens para atender o público infantil.
Após a conclusão, a creche João Batista Scalabrini será desativada porque se trata de um prédio que não suporta melhorias e também não tem capacidade para atender a demanda crescente. Atualmente, 120 crianças de 0 a 5 anos estão na fila de espera. Essa demanda reprimida só será atendida a partir da nova estrutura, prevista para ser entregue no primeiro trimestre de 2026.
“Estamos empenhados neste projeto para garantir boas condições de trabalho aos servidores e estrutura digna às crianças e mães que depositam sua confiança na Prefeitura de Cuiabá”, explica o secretário Amauri Monge Fernandes.
O projeto de engenharia conduzido pela Secretaria Municipal de Educação (SME) prevê melhorias na estrutura da Escola Octayde Jorge da Silva.
Está prevista a construção de um refeitório, troca de telhado, melhoria na parte elétrica, salas com ares-condicionados, climatização da cozinha, cobertura do parquinho infantil e um novo pórtico de entrada.
