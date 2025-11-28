Connect with us

Cuiabá

Campanha

Publicado em

28/11/2025
Nathany Gomes – Assessoria vereadora Paula Calil
A Câmara Municipal de Cuiabá aprovou, nessa quinta-feira (27), projeto de lei que institui a campanha anual “Cuidar de Quem Cuida”, apresentada pela presidente do Legislativo, vereadora Paula Calil (PL), voltada à valorização, escuta e apoio emocional aos cuidadores familiares de pessoas idosas. Agora, o texto segue para sanção no Poder Executivo. 
De acordo com o projeto, a campanha será realizada todos os anos, no mês de outubro. O objetivo   é reconhecer o impacto emocional, físico e social vivenciado por cuidadores que, de forma não remunerada, assumem o cuidado cotidiano de idosos. A iniciativa prevê ações educativas, rodas de conversa, oficinas, palestras e campanhas informativas, além de articulação entre unidades de saúde, CRAS e centros de convivência para ampliar o acolhimento e fortalecer redes de apoio. Todas as atividades poderão ser executadas com a estrutura já existente no município, sem gerar novas despesas.
Ao defender a proposta, a vereadora destacou que a matéria representa um avanço nas políticas públicas voltadas à saúde mental e à valorização dos cuidadores familiares. 
“Agradeço profundamente o apoio dos colegas vereadores na aprovação desse projeto. Essa é uma iniciativa que nasce do reconhecimento da sobrecarga emocional vivida por milhares de cuidadores familiares em nossa cidade. Cuidar de quem cuida é um ato de respeito, de responsabilidade e de amor. Quando o poder público volta o olhar para essas pessoas, toda a população é beneficiada, porque fortalecemos vínculos, promovemos saúde mental e construímos uma Cuiabá mais humana”, afirmou Paula. 
A escolha do mês de outubro reforça o vínculo com o Dia Internacional da Pessoa Idosa e amplia o diálogo sobre cuidado intergeracional, destacando a importância da corresponsabilidade familiar e comunitária.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

Cuiabá

Dia da Prematuridade marca conscientização para cuidados em partos prematuros

Published

2 horas atrás

on

28/11/2025

By

Vinicius Ferreira | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá 

A chegada de um bebê costuma ser acompanhada de planos, expectativas e sonhos construídos ao longo de meses. Mas, para muitas famílias, esse percurso é interrompido. A prematuridade, realidade que atinge milhares de recém-nascidos todos os anos, impõe não apenas riscos à saúde, mas também causa um impacto emocional profundo nos pais, que precisam aprender a amar e a esperar dentro de um ritmo diferente do habitual. 
Em Cuiabá, a Lei n° 7.008/2023, de autoria do vereador Cezinha Nascimento (União Brasil) institui no calendário oficial do município, o “Dia da Prematuridade”, a ser comemorado todo  17 de novembro. A data busca a conscientização, o apoio e a informação sobre os cuidados essenciais com bebês prematuros e suas famílias.
O vereador Cezinha Nascimento contou a experiência pessoal que passou com o filho Deividy Lucas Almeida, 14 anos, que nasceu com apenas 27 semanas e 1,6 kg, e que precisou permanecer 59 dias na UTI neonatal. Segundo o parlamentar, essa vivência marcou profundamente a família e evidenciou a necessidade de ampliar a conscientização sobre os riscos da prematuridade. Ele enfatizou que muitas mães e pais desconhecem medidas preventivas e cuidados essenciais durante a gestação, e relatou que, no caso do segundo filho, a orientação médica e o acompanhamento adequado foram decisivos para evitar complicações mais graves.
Além de sensibilizar famílias, Cezinha ressaltou que a lei também busca alertar o próprio poder público. Para ele, é fundamental que o município esteja preparado para receber e acolher famílias que enfrentam a prematuridade, garantindo equipes capacitadas e suporte adequado nas unidades de saúde. 
A bancária Hemelly de Silveira, 31 anos, viu sua vida mudar neste ano, com o nascimento das filhas gêmeas prematuras, Maria Júlia e Maria Luísa, de 4 meses. Hemelly relatou que gestação já trazia risco, mas o parto acabou acontecendo ainda antes do previsto. 
“Por serem gêmeas, já sabíamos do risco de prematuridade, mas o parto acabou acontecendo ainda antes do previsto, em 32 semanas, após um quadro de pré-eclâmpsia. Passamos dias com as meninas na UTI de alto risco, uma delas por 28 dias e a outra por 17”, disse à mãe. 
Ela relembra que o período foi marcado por restrições de visitação, dificuldades para iniciar a amamentação, que só começou cinco dias do parto, e pela necessidade de acompanhamento constante devido a idade corrigida das bebês. “Foi um processo difícil, emocionalmente desgastante, mas o suporte médico e o plano de saúde foram fundamentais para superar essa fase”, afirmou. 
Para a obstetra, Isabella Garcia, a iniciativa da lei marca um avanço importante na prevenção dos casos de prematuridade. “A instituição dessa lei municipal é um grande passo para a saúde materno-infantil e para a conscientização da sociedade sobre a prematuridade, que ainda é uma das principais causas de morbimortalidade no Brasil”, disse. 
A médica explica que nascer antes do tempo pode gerar complicações imediatas e duradouras, afetando a respiração, o desenvolvimento neurológico, a visão, a audição e até aumentando o risco de doenças crônicas ao longo da vida. 
“Quando o município cria uma data oficial para tratar do assunto, reforça também a importância de um pré-natal adequado, capaz de identificar fatores de risco e permitir intervenções oportunas para reduzir esses índices” finalizou.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Cuiabá

Prefeitura de Cuiabá avança em obras de creche para atender 300 crianças

Published

3 horas atrás

on

28/11/2025

By

A Prefeitura de Cuiabá tem avançado nas obras da construção de uma creche no bairro Tancredo Neves, localizada nas proximidades da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Octayde Jorge da Silva.

Pelo projeto, serão atendidas 300 crianças de 0 a 5 anos, numa estrutura que vai ter banheiro adaptado para bebês, salas climatizadas e outros itens para atender o público infantil.

Após a conclusão, a creche João Batista Scalabrini será desativada porque se trata de um prédio que não suporta melhorias e também não tem capacidade para atender a demanda crescente. Atualmente, 120 crianças de 0 a 5 anos estão na fila de espera. Essa demanda reprimida só será atendida a partir da nova estrutura, prevista para ser entregue no primeiro trimestre de 2026.

“Estamos empenhados neste projeto para garantir boas condições de trabalho aos servidores e estrutura digna às crianças e mães que depositam sua confiança na Prefeitura de Cuiabá”, explica o secretário Amauri Monge Fernandes.

Melhorias

O projeto de engenharia conduzido pela Secretaria Municipal de Educação (SME) prevê melhorias na estrutura da Escola Octayde Jorge da Silva.

Está prevista a construção de um refeitório, troca de telhado, melhoria na parte elétrica, salas com ares-condicionados, climatização da cozinha, cobertura do parquinho infantil e um novo pórtico de entrada.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA28/11/2025

Polícias Civis de MT e GO prendem foragido da Justiça acusado de dois homicídios em Cocalinho

Uma ação conjunta entre as Polícias Civis de Mato Grosso e Goiás resultou na prisão de um homem foragido da...
SEGURANÇA28/11/2025

Polícia Militar fecha ponto de venda de drogas e prende faccionado em Confresa

A Polícia Militar fechou um ponto de venda de entorpecentes e prendeu um homem faccionado, de 19 anos, por tráfico...
SEGURANÇA28/11/2025

PM intercepta cegonha com duas caminhonetes adulteradas e prende homem por receptação

Policiais militares do 10º Batalhão recuperaram duas caminhonetes de origem ilícita e prenderam um homem suspeito de receptação, em Cuiabá,...

MT

Brasil

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262