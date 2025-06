Campeonato Interbairros Santo Antônio de Leverger recebe apoio da ALMT

A abertura oficial da 9ª edição do Campeonato Interbairros foi realizada no último sábado (31), no Estádio Municipal “Bugrinho”, em Santo Antônio de Leverger. O evento, que já integra o calendário esportivo do município, contou com apoio institucional por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil, viabilizada em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. A iniciativa teve a presença do deputado estadual Wilson Santos (PSD), que reforçou o compromisso com o fortalecimento do esporte local.

“Estou em uma terra muito especial. Aqui nasceu o grande brasileiro Cândido Mariano da Silva Rondon. Joguei bola a vida inteira, sou um peladeiro. Um campeonato deste porte gera ansiedade, temor e preocupação. Saibam que, na Assembleia, vocês têm um deputado que respeita a história de Santo Antônio de Leverger. Sou grato a todos!”, declarou o deputado.

A prefeita Francieli Magalhães destacou a importância do evento para o desenvolvimento local. “Agradeço a todos que vieram prestigiar este evento, que é tão importante para a economia do nosso município. O deputado Wilson Santos é presente, está na nossa luta e investe em nosso município. Que Santo Antônio de Leverger o receba com muito carinho, por seu compromisso e responsabilidade com o nosso povo. Quero continuar contando com esse apoio. Precisamos de parceiros e de momentos como este campeonato. É a economia girando. Vamos continuar trabalhando com respeito e seriedade para cuidar do povo de Santo Antônio”, concluiu.

Para o secretario municipal de Educação, Esporte e Lazer, Adelmar Genésio Gálio falou da importância do trabalho conjunto para o fortalecimento das ações de valorização do esporte. “Quero agradecer e parabenizar todos os envolvidos na realização da 9ª edição. Ao deputado Wilson Santos, que entendeu nossa demanda. Realmente, precisamos da Assembleia Legislativa para fortalecer essa nova edição”, destacou o secretário.

O vereador Miguel dos Santos (PSB) agradeceu o incentivo de Wilson Santos ao esporte de Santo Antônio de Leverger. Na oportunidade, ele realizou a entrega de um uniforme oficial do campeonato ao parlamentar como recordação e gratidão pelo apoio ao evento.

A abertura da 9ª edição do Campeonato Interbairros reafirma a força do esporte como instrumento de integração social e desenvolvimento econômico em Santo Antônio de Leverger. Durante o evento, que contou com a partida entre os times “Alto do Leverger” e Nacional Esporte Clube (NEC), também foram entregues kits com uniformes completos e bolas de futebol aos representantes de 12 equipes de bairros da cidade.

Fonte: ALMT – MT