Campeonato Regional Centro-Oeste de Bocha Paralímpica 2025 começa amanhã

Nos dias 23, 24 e 25 de maio, Várzea Grande será sede do Campeonato Regional Centro-Oeste de Bocha Paralímpica 2025, promovido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com a Associação Nacional de Desporto para Deficientes (ANDE). A cerimônia de abertura será realizada nesta sexta-feira (23), às 8h, no Ginásio Poliesportivo do Fiotão.

Esta é a primeira vez que o campeonato é realizado em Mato Grosso, reunindo 82 atletas com paralisia cerebral de diversos estados do Brasil. O evento é considerado regional, mas tem alcance nacional pela relevância no calendário paralímpico e pela promoção da inclusão social por meio do esporte.

Ao todo, 170 servidores municipais estão mobilizados na organização e logística do campeonato, que reforça o papel de Várzea Grande como centro de referência do paradesporto no estado.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT