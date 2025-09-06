Camping  Escolar reúnem paratletas de vários estados em Várzea Grande

Mesmo padrão de avaliação aplicado para os estados do Sudeste brasileiro, foi executado durante em Várzea Grande

O ginásio poliesportivo Fiotão foi palco nesta semana, da avaliação física do Camping Escolar – Capacitação de técnicos e paratletas. Ao todo são mais de 200 pessoas, entre crianças, adolescentes que atuam nas modalidades de Tênis de Mesa, Natação, Badminton, Bocha, sendo cadeirantes ou PCDs (Pessoa com Deficiência).

Além dos professores e técnicos da Confederação Paralímpica Brasileira (CPB) os profissionais do Centro de Referência Paralímpico Brasileiro de Várzea Grande (CRPBVG), uniram esforços para trabalhar na avaliação dos alunos. Participaram as delegações de Rondônia, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso do Sul.

O superintendente de Esporte e Lazer de Várzea Grande, Edmilson Piranha, fala da parceria com a coordenação regional do CPB pela preferência por Várzea Grande. “É uma avaliação totalmente diferente do convencional, onde crianças e adolescentes que são atendidos pelos nossos programas, recebem uma atenção sobre sua evolução física. Quero enaltecer essa parceria, que envolve nossos professores e técnicos, além dos representantes da confederação que não mediram esforços para realizar essa ação aqui no Fiotão, e estamos juntos sempre”, enalteceu.

Altemir Trapp, supervisor externo da CRPBVG, destacou a importância do camping para o Município, “estamos oportunizando para crianças e adolescentes, que tem talento para se aproximar do paradesporto, por meio dos treinamentos, para conhecer essa rotina de trabalho. Ficamos gratos por Várzea Grande, pelo Estado de Mato Grosso, Universidade Federal, por trabalharmos em cooperação para promover o nicho que é o Camping Escolar”, indagou Altemir.

Hugo Suzuki, coordenador do Camping Regional, informou que o mesmo padrão de avaliação aplicado para os estados do Sudeste brasileiro, foi executado durante os dias dessa semana em Várzea Grande, “a avaliação é importante tanto para os profissionais, quanto para os iniciantes nas modalidades paradesportivas. Essa avaliação vai muito além de mostrar as potencialidades dos paratletas que vamos revelar para uma futura paralimpíada”, pontuou Hugo.

PELA PRIMEIRA VEZ – Devido ao quantitativo de paratletas, Mato Grosso foi escolhido para realizar a avaliação tanto em Cuiabá como no município de Várzea Grande. Ao todo foram 30 alunos e três professores e técnicos, além de um fisioterapeuta do CRPVG.

O Camping Escolar Paralímpico é idealizado e realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro desde 2018 e tem como objetivo proporcionar a jovens paratletas, com idade entre 12 e 17 anos, selecionados a partir das Paralimpíadas Escolares, o primeiro contato com a rotina de um atleta de alto rendimento duas vezes ao ano.

Durante o projeto, além das experiências em cada modalidade, os jovens atletas são submetidos às avaliações físicas, têm acompanhamento multidisciplinar e assistem a palestras relacionadas à rotina de alto rendimento. Os atletas que participam do Camping, além de cumprirem todas as atividades propostas pelos técnicos do CPB e das Confederações, têm a responsabilidade de disputar competições regionais ou nacionais de suas modalidades ao longo do ano.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT