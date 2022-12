Canais de atendimento do MPMT a vítimas de violência são divulgados

Com objetivo de divulgar os canais específicos do Ministério Público de Mato Grosso para atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica, familiar e de gênero, as equipes da Ouvidoria das Mulheres e do Centro de Apoio Operacional (CAO) sobre Estudos de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Gênero Feminino promoveram uma panfletagem na tarde desta terça-feira (6), no centro de Cuiabá. A ação integra a programação do “Dia D de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres”.

“Estamos aqui na Praça Bispo, hoje, em razão da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, para divulgar as ações do Ministério Público de Mato Grosso no enfrentamento à violência contra a mulher e chamar a atenção da sociedade para essa questão, informando como proceder e a quem recorrer”, contou a ouvidora-geral do MPMT, procuradora de Justiça Rosana Marra. A procuradora acrescentou que o “Espaço Caliandra”, inaugurado pela manhã na Sede das Promotorias de Justiça da Capital, vem para dar prosseguimento ao atendimento iniciado pela Ouvidoria.

A coordenadora do CAO, promotora de Justiça Gileade Souza Maia, reforçou que a mobilização integra um conjunto de ações intensificadas neste Dia D. “A ideia é de nos aproximarmos da população e fazermos esses esclarecimentos de forma que as pessoas possam participar desse enfrentamento, que é um dever de todos. Somado a isso, levar informações sobre os tipos de violência, os locais onde a vítima pode obter ajuda e dizer que ela não está sozinha”, afirmou, lembrando que o serviço especializado de atenção às mulheres cisgênero e transgênero em situação de violência foi criado pensando nessas vítimas.

Conforme a promotora de Justiça, a partir das informações divulgadas, as mulheres se tornam aptas a identificar se estão sendo vítimas ou não de violência doméstica, bem como a buscar ajuda. Isto porque a experiência que se tem é de que as mulheres não conseguem sair sozinhas do ciclo da violência. “O lado bom é que existem órgãos com pessoas engajadas, comprometidas e disponíveis a ajudar essas mulheres e as pessoas que estão ao lado dela”, finalizou.

Ouvidoria das Mulheres – Implantada em março deste ano, a Ouvidoria das Mulheres do MPMT realizou 39 atendimentos específicos a vítimas de violência, que resultaram na instalação de procedimentos. Além do número 127, que funciona das 12h às 19h, existem dois celulares com WhatsApp disponíveis – (65) 99259-0913 e 99269-8113. O contato também pode ser feito por e-mail ([email protected]) ou pelo site mpmt.mp.br/ouvidoria.

Fonte: MP MT