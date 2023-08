Candidatos para o Conselho Tutelar de Cuiabá participam de reunião nesta segunda-feira (28)

A Prefeitura de Cuiabá apoia a realização do Primeiro Encontro Matogrossense das Empresas Juniores, que teve início nesta sexta-feira (25) e terá atividades até o sábado (27). O evento, organizado pela Federação Matogrossense de Empresas Juniores (FEMTEJ), conta com a participação de 83 congressistas e é realizado no auditório do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), campus Bela Vista, em Cuiabá. No dia 26, a programação iniciará às 10h.

“O prefeito Emanuel Pinheiro está sempre preocupado em apoiar o protagonismo dos jovens. As empresas juniores são genuinamente voltadas aos jovens e às universidades. Apoiar essa iniciativa é apoiar a juventude do Estado e principalmente de Cuiabá. É muito importante fortalecer esse elo com a juventude”, frisou o presidente do Conselho Municipal da Juventude (Conjuve), Juarez França.

O objetivo do evento é reunir os empresários juniores para fortalecer o segmento, tendo em vista que empresa júnior não tem fins lucrativos e é formada por estudantes universitários. Dentro desta perspectiva, o ambiente instiga a troca de ideias entre os 83 congressistas participantes de Mato Grosso. É um momento para se conectarem com o propósito do movimento e com a Federação, para que consigam se preparar ainda mais visando entregar projetos e bons resultados, consequentemente alavancar a empresa.

Em Mato Grosso, existem 19 empresas juniores; no entanto, o evento contará com a participação de 14 delas, sendo uma não federada, ou seja, ainda não está associada à Federação Matogrossense de Empresas Juniores. Interessados poderão procurar a Federação para se associar. A Federação existe para fortalecer as empresas e expandir o movimento visando criar mais empresas juniores no meio acadêmico e já integra representantes de 10 cidades do Estado.

“Essas empresas nascem nas universidades. Aqui em Mato temos três instituições federadas, que são a UFMT, a UNEMAT e o IFMT, e temos algumas empresas juniores não federadas que também integram o movimento. Portanto, o propósito deste encontro é promover o movimento empresarial, o movimento empreendedor da rede matogrossense”, explicou a presidente executiva da FEMTEJ, Mirelly Gomes.

Na programação, serão discutidos temas relativos ao meio empresarial, entre eles, como prospectar clientes, como fazer a gestão do tempo, a gestão da empresa, o movimento do setor de Recursos Humanos (RH) e marketing. Romney “Cabelin”, representante da Confederação Nacional Brasil Junior, marca presença no evento.

“A empresa júnior é como uma empresa com todos os departamentos de atuação. O diferencial é que seus fundadores e membros são do meio acadêmico e os professores tutores que assinam. A cada serviço, cada projeto, temos estudantes de diferentes cursos acadêmicos envolvidos, tanto da engenharia civil, medicina veterinária, administração, turismo, agronomia, elétrica. São vários âmbitos urbanos envolvidos, ou seja, estudantes interessados nesses negócios”, explicou Mirelly.

Esta é a primeira vez que o evento acontece em Mato Grosso, mas o movimento já ocorre em outros Estados. “Contamos com esse processo de fortalecer cada vez mais a nossa rede. Cuiabá foi escolhida porque foi aqui que nasceu a primeira empresa júnior. E o apoio da Prefeitura, esse apoio institucional, é fundamental para fortalecer e dar mais motivação para os jovens atuantes”, frisou Maria Eduarda Monteiro, da diretoria passada da FEMTEJ.

A Federação Matogrossense foi fundada em 2016, sendo atualmente composta por Bárbara Silva de Meneses (Presidente do Conselho), Marcos Moraes Barros da Silva (diretor de expansão), Rodrigo Souza Gonçalves (diretor da Rede) e Mirelly Gomes, como presidente executiva. Os demais Estados brasileiros também contam com suas respectivas Federações de Empresas Juniores, sendo que todas estão ligadas à Confederação Nacional, que é a Brasil Júnior.