Cantata de Natal dos corais Siminina e UFMT abre a programação festiva da Prefeitura de Cuiabá neste domingo (10), no Parque das Águas

Uma linda Cantata de Natal promete emocionar o público neste domingo (10), durante o lançamento oficial da edição do ‘Natal da Gente 2023’, a partir das 19h, no Parque das Águas. Promovido pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, o público poderá conferir as apresentações musicais dos grupos de Corais da Universidade Federal de Mato Grosso- UFMT e do programa Siminina. A entrada é gratuita.

O Coral da UFMT, conhecido por sua maestria musical, promete envolver todos os presentes em uma atmosfera mágica e emocionante. Sem falar na participação especial do Coral do Programa Siminina, que tem como madrinha a primeira-dama Márcia Pinheiro. As meninas ensaiaram repertório com músicas temáticas para dar ainda mais brilho à noite da abertura da programação festiva. “Juntos, esses corais, conhecidos por seus talentos, criarão um ambiente harmonioso, num espetáculo único e inesquecível, proporcionando momentos de pura emoção e celebração. O Natal representa vida. É o nascimento do menino Jesus. Participem. Esse espetáculo está sendo especialmente preparado pela gestão do nosso prefeito Emanuel Pinheiro”, declarou o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite.

Os visitantes poderão desfrutar de diversas atrações, incluindo apresentações culturais, atividades para crianças e a presença de personagens natalinos. O Parque das Águas, cenário deslumbrante para essa celebração, será adornado com decorações natalinas, criando o ambiente perfeito para receber a comunidade cuiabana neste momento especial.

“Prepare-se para uma noite inesquecível de música, luzes e emoções, que certamente ficará gravada em seu coração. Contamos com a presença de todos para tornar este evento ainda mais especial. Que a magia do Natal nos envolva e que essa celebração seja o prelúdio de uma temporada repleta de paz e alegria para toda a comunidade cuiabana”, concluiu o prefeito Emanuel Pinheiro.

Programação:

Além do lançamento oficial no dia 10 de dezembro, a programação do ‘Natal da Gente 2023’ se estenderá até o dia 20. Uma carreta com 15 metros de comprimento, toda decorada, irá percorrer dez bairros, prometendo espalhar a magia festiva por todos os cantos da capital cuiabana, com muita alegria, entretenimento e cultura para todos os moradores.

A região Sul será a primeira contemplada com programação na segunda-feira (11), na Praça Cultura do Pedra 90. No dia 12 (terça-feira), a Avenida Espigão/Tijucal será iluminada com as luzes do Natal da Gente 2023.

Em seguida, será a vez dos moradores da região Oeste. A Praça Cultural do Parque Cuiabá será o cenário mágico no dia 13, seguida pelo Campo do Areão/Santa Isabel no dia 14 de dezembro. A programação terá início sempre às 19h até as 22h.

No bairro do Distrito do Coxipó, região Norte da capital, a carreta estará no local para fazer a alegria dos moradores com muita música, alegria e diversão.

Entre os dias 16 e 17, as festividades ocorrerão no campo de futebol do bairro Jardim União e no campo de futebol do bairro Três Barras.

Os moradores do CPA I também irão receber a visita do Papai Noel. O local escolhido foi a praça próxima ao Terminal, no dia 18 de dezembro. Lembrando que a programação começa às 19h. Na terça-feira (19), a carreta estará no bairro Campo Velho.

E para encerrar com chave de ouro, no dia 20 (quarta-feira), a ação do Natal da Gente 2023 será no Parque Tia Nair.

