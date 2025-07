Capacitação em ECG é realizada para profissionais das UPAs e Centros

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá realizou nesta quinta-feira (24) uma capacitação no auditório da SMS, com foco na atualização do uso dos novos aparelhos de eletrocardiograma que passam a ser utilizados nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), na Policlínica do Pedra 90, no Centro Especializado em Reabilitação (CER) e no Centro de Especialidades Médicas (CEM).

A formação é voltada a mais de 20 profissionais que atuam diretamente nessas unidades e visa garantir mais agilidade e precisão no atendimento aos pacientes, principalmente em casos de urgência cardiológica. De acordo com o secretário adjunto de Atenção Secundária, Israel Paniago, a capacitação é parte de um processo de modernização dos serviços prestados na rede municipal.

“A Secretaria de Saúde está fazendo a capacitação com toda a equipe das UPAs, da Policlínica do Pedra 90, assim como também dos servidores do CER e do CEM. Estamos atualizando a troca dos nossos aparelhos de eletrocardiograma, que serão disponibilizados nessas unidades para atender toda a população”, explicou Israel.

O secretário adjunto destacou que o novo equipamento é fundamental para a eficácia do protocolo SOS Infarto, implantado nas unidades de urgência e emergência.

“O eletrocardiograma precisa ser feito no máximo entre 10 a 15 minutos após o paciente dar entrada na unidade com suspeita de infarto. Esse tempo é essencial para garantir o diagnóstico precoce e o encaminhamento rápido ao Hospital Municipal de Cuiabá, onde uma equipe especializada em cardiologia realiza a intervenção. Quanto mais rápido for o atendimento, melhor o prognóstico e maior a chance de sobrevida do paciente”, ressaltou.

Israel lembrou ainda que, com a nova aquisição, cada unidade contará com dois aparelhos de eletrocardiograma, ampliando a capacidade de atendimento tanto em situações de urgência quanto nos atendimentos eletivos realizados nos centros especializados.

“Esse é um investimento direto na qualidade da assistência à saúde em Cuiabá. O equipamento é de ponta, moderno, e vai trazer mais segurança para os pacientes e profissionais. Aproveitamos a troca dos aparelhos em toda a rede para realizar essa capacitação ampla, garantindo que todos estejam aptos a utilizar a nova tecnologia da forma mais eficiente possível”, finalizou.

#PraCegoVer

A foto ilustra a fachada da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Trata-se de um prédio de cor bege com vidros na parte superior.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT