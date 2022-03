Capacitação gratuita do Senar/MS ensina sobre processamento artesanal da soja e receitas versáteis com o grão

O Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) foi certificado pelo Programa Internacional Great Place to Work (GPTW), que em português significa “Ótimo Lugar para se Trabalhar”. O selo é concedido pela empresa de consultoria global GPTW que avalia a confiança dos colaboradores na empresa, o ambiente de trabalho positivo e favorável ao crescimento, inovação e o alto desempenho.

O selo é a porta de entrada para a participação do Imea em futuros rankings de melhores empresas para se trabalhar. “É um reconhecimento importante para o Imea que faz parte do Sistema Famato. O Imea é responsável pela produção de dados do agronegócio de Mato Grosso que já são reconhecidos nacional e internacionalmente. As informações geradas pelo Instituto subsidiam as tomadas de decisões dos produtores rurais e contribuem também para os pesquisadores, jornalistas e a sociedade em geral”, avalia o presidente do Imea e do Sistema Famato, Normando Corral.

Na pesquisa foram avaliados aspectos como segurança física, competência de gestão, benefícios e valorização dos profissionais. Do Imea foram convidados 37 colaboradores, deste total 35 responderam à pesquisa.

Os colaboradores responderam perguntas baseadas na gestão organizacional e como se sentem trabalhando na empresa. Dentre as categorias analisadas estão: credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem.

Segundo o superintendente do Imea Cleiton Gauer, as avaliações evidenciam os principais aspectos organizacionais do Imea e destacam os pontos que necessitam ser aprimorados também para aperfeiçoar ainda mais o desempenho das equipes de trabalho.

“Usaremos estes indicadores a nosso favor para que possamos direcionar nossas estratégias, sempre focados na qualidade do nosso trabalho, na satisfação e no desempenho dos nossos colaboradores”, disse Cleiton Gauer.

Histórico – Criado em 1998 pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), o Imea é uma entidade privada de pesquisa sem fins lucrativos que ao longo dos seus 23 anos passou por mudanças e hoje é referência em todo país no que diz respeito a estudos e projetos socioeconômicos e ambientais em Mato Grosso.

Atualmente, o Instituto conta com aproximadamente 40 colaboradores que produzem estudos sobre as principais cadeias produtivas de Mato Grosso. Além dos trabalhos de rotina, o Imea faz projetos para as entidades mantenedoras. O objetivo é fomentar as atividades econômicas representadas pelas entidades e fomentar a vinda de novos investidores, além de buscar melhores políticas públicas junto ao governo.