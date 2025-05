CAPS celebra Dia das Mães com acolhimento, homenagens e ações de cuidado

“Reconhecer e homenagear essas mulheres é também reforçar a importância do acolhimento e do vínculo familiar no processo terapêutico”

Em comemoração ao Dia das Mães, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) de Várzea Grande realizaram ações especiais para valorizar e homenagear essas mulheres que desempenham papel fundamental no cuidado e no acompanhamento de seus filhos e familiares em tratamento de saúde mental.

No CAPS Infantojuvenil (CAPSi), a manhã da última sexta-feira (9), foi marcada por um momento acolhedor, com um delicioso café da manhã preparado com carinho para as mães dos pacientes da unidade. A equipe técnica aproveitou a ocasião para reafirmar a importância da participação ativa dessas mães no processo terapêutico dos filhos, reconhecendo os desafios que enfrentam no dia a dia — muitas delas sendo mães solo, que lutam incansavelmente por um futuro melhor para suas crianças.

Além da confraternização, as mães também receberam cuidados de saúde, com aferição de pressão arterial, teste de glicemia e coleta de preventivo (CCO). Poesias, músicas e palavras de gratidão emocionaram o grupo, celebrando a força, a ternura e a persistência dessas mulheres que não desistem de lutar pelo bem-estar de seus filhos.

Já no CAPS Álcool e Drogas (CAPS AD), a manhã foi dedicada a uma dinâmica de fortalecimento dos vínculos familiares, ressaltando a importância do afeto e da presença materna no processo de recuperação dos pacientes. A atividade evidenciou o papel essencial que as mães exercem na formação emocional e no suporte aos filhos, muitas vezes sendo o alicerce em momentos de maior fragilidade.

À tarde, a comemoração continuou no CAPS Psicossocial (CAPS III), com a presença das mães dos pacientes, profissionais da unidade e do presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, Dr. Miguel Júnior, e representantes da Superintendência da unidade. Foi uma tarde regada com um delicioso lanche em um ambiente de partilha e escuta ativa, reforçando a importância do cuidado com o outro e consigo mesma.

Para o superintendente da Atenção Secundária, Vitor José Carvalho, as mães que acompanham seus filhos nos CAPS são verdadeiras parceiras do cuidado. “Reconhecer e homenagear essas mulheres é também reforçar a importância do acolhimento e do vínculo familiar no processo terapêutico”, comemora.

As ações desenvolvidas pelas unidades não apenas homenagearam as mães, mas também, fortaleceram a rede de apoio que sustenta o tratamento em saúde mental, valorizando a presença da mãe como figura essencial nesse processo contínuo de cuidado e superação.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT