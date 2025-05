Caravana do Crédito da Desenvolve MT percorre municípios de Mato Grosso levando orientação e oportunidades de financiamento

A equipe da Desenvolve MT – Agência de fomento do Estado de Mato Grosso, está percorrendo diversos municípios com a Caravana do Crédito, levando informação, orientação e oportunidades de financiamento para empreendedores urbanos e rurais. As ações fazem parte da agenda da instituição, promovida em diferentes cidades do interior do estado.

No dia 28 em Nova Olímpia, a equipe da Desenvolve MT marcou presença durante a programação da Feira do MEI promovida pelo o Sebrae, reforçando a parceria com o município. Além da entrega de materiais institucionais e informativos, os agentes de crédito conversaram com empreendedores locais sobre as possibilidades de crédito disponíveis. O prefeito Ari Candido Batista acompanhou as atividades e destacou a importância da presença da Desenvolve MT para o fortalecimento da economia local.

Já em Tangará da Serra, a Desenvolve MT participou nos dias 29 e nesta sexta-feira (30) com uma programação intensa. No dia 29, a agência realizou uma palestra voltada aos produtores rurais, no auditório da UNEMAT, apresentando o crédito rural como ferramenta de transformação no campo. A atividade destacou as condições especiais da linha e orientou os participantes sobre o processo de financiamento.

Ademar Pereira Netto, interlocutor entre os avicultores de Tangará e a Seara comenta sobre o papel da Desenvolve MT. “Essa reunião foi muito importante para os nossos produtores rurais, a largada já foi dada, nós temos as informações e agora basta da nossa integração manifestar interesse em querer fazer uso desse recurso”, explica.

Além da palestra, a agência esteve presente na sala do empreendedor do município de Tangará, levando informações para os empreendedores locais. Os agentes de crédito prestaram atendimentos individuais, fizeram simulações de financiamento e esclareceram dúvidas dos empresários sobre as linhas oferecidas, que vão desde ao microcrédito até opções voltadas ao setor rural e produtivo.

No município de Juara (30), Helio Tito Simões de Arruda, Diretor de Desenvolvimento e Crédito da agência, vai palestrar durante a noite. No auditório da Escola Técnica, ele vai falar das linhas de crédito e a oportunidade que essas representam para fomentar a economia local.

As ações da Caravana do Crédito têm como objetivo aproximar a Desenvolve MT dos municípios, facilitando o acesso das populações empreendedoras aos recursos e fomentando o desenvolvimento regional.

O Diretor comenta sobre o objetivo da agência ao apresentar as linhas de crédito para os empreendedores. “Essas visitas são fundamentais para levarmos nossos produtos financeiros até quem mais precisa e mostrar que o crédito é uma ferramenta estratégica para crescer com sustentabilidade”, explica.

Fonte: Governo MT – MT