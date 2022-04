Carnaval de São Paulo tem tumulto em camarote do Anhembi

As rodovias paulistas registram tráfego intenso, mas dentro da normalidade, na tarde deste domingo (24), no retorno do feriado prolongado de Tiradentes. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), do governo paulista, estimou que 4,5 milhões de veículos passariam pelas principais rodovias nesse período. O balanço final deve ser divulgado nesta segunda-feira (25).

A Rodovia dos Bandeirantes, que liga a capital à cidades do interior, está com trânsito proibido para caminhões do Km 48 ao Km 23. A orientação é que esses veículos usem a Rodovia Anhanguera.

No balanço divulgado por volta das 16h, a Anhanguera tinha congestionamento em Jundiaí, na pista expressa, no sentido capital. São mais de 10 quilômetros de filas, do Km 65 ao Km 54, por causa de tráfego intenso. As informações são da concessionária CCR Autoban, que administra as rodovias que formam o Sistema Bandeirantes-Anhanguera.

Também no trecho de Jundiaí, a Bandeirantes tem filas de carros do Km 58 ao Km 54, no sentido interior-capital. Em Campinas, o congestionamento é do Km 85 ao km 81. Não há registro de acidentes.

O Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital aos litoral, tem tráfego congestionado na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, do Km 263 ao Km 255. Nas outras rodovias do sistema, o tráfego flui bem, segundo a concessionária Ecovias.

Os caminhões que seguem em direção a São Paulo devem acessar o trecho de serra da Via Anchieta. As rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes estão em Operação Subida, com duas pistas descendo e oito subindo para a capital. “A descida é feita pela pista sul da Via Anchieta e a subida acontece pelas pistas norte e sul da rodovia dos Imigrantes e pista norte da Via Anchieta”, informa a concessionária.