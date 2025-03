Carnaval: Limpurb realiza ação intensiva em mutirão de limpeza na MT-251

O Complexo Turístico do Aquário Municipal Justino Malheiros e o Museu do Rio Cuiabá, ambos localizados no bairro Porto, estarão abertos normalmente no sábado (1º) e no domingo (2), véspera de Carnaval, das 9h às 18h, com entrada gratuita.

Na segunda-feira (3), os espaços estarão fechados para manutenção. Na terça-feira (4) é ponto facultativo e a reabertura ocorre na quarta-feira de Cinzas (5), a partir das 14h.

“Na segunda e terça-feira, realizaremos a manutenção do aquário e prepararemos o espaço para a Feira de Artesanato do Projeto Viva Cuiabá, que ocorrerá de 7 de março a 11 de maio no Museu do Rio e no Aquário Municipal. Não abriremos nesses dias devidos à montagem do evento, que promete atrair mais turistas e movimentar a Orla do Porto”, destacou o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico (SMTur), Fernando Medeiros.

Opção de lazer e cultura para as famílias cuiabanas, nos últimos 50 dias, o aquário recebeu mais de 140 mil visitantes, incluindo turistas de diversas regiões de Mato Grosso e de países como Portugal, Colômbia, Bolívia e Estados Unidos. Os visitantes podem observar mais de 40 espécies de peixes típicos da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal mato-grossense e dos afluentes do Rio Cuiabá, como Cachara, Pacu, Piraputanga, Piau, Pintado, Curimbatá, Armau, Pirarara e Dourado.

Ações de Inclusão

No período, SMTur também proporcionou inclusão com as visitas agendadas no Aquário Municipal e o Museu do Rio Cuiabá. Crianças em tratamento contra o câncer tiveram experiências únicas.

Também participaram dessa iniciativa crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), assim como mais de 100 alunos da rede estadual acompanhados pelo Projeto CAMPI (Centro de Referência Multidisciplinar) e 100 idosos do projeto “Vida Plena” da Legião da Boa Vontade (LBV).

Infraestrutura e Melhorias

O aumento do fluxo de turistas no bairro Porto gerou expectativas positivas entre os empreendedores do Museu do Rio Cuiabá, que serve como porta de entrada para o Aquário Municipal. No local, os visitantes podem apreciar o artesanato cuiabano, peças de arte sacra e exposições fotográficas que retratam a história de Cuiabá.

Também, atendendo a um pedido da vereadora e primeira-dama Samantha Íris, a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) instalou um ponto de ônibus em frente ao Aquário Municipal, facilitando o acesso da população.

Com essas melhorias, a expectativa é ampliar o acesso ao Complexo Turístico e fortalecer a valorização da cultura e do turismo local.

A matéria é ilustrada com uma das espécies de peixe disponível para visitação no Aquário Municipal.

