Carol Brandalise lança primeiro EP autoral contemplado no edital MT Nascentes

Misturando sonoridades com elementos da música contemporânea, a artista Carol Brandalise lançou seu primeiro álbum autoral. O EP ‘Questões de Existir’ foi contemplado no edital MT Nascentes da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) e pode ser conferido nas principais plataformas digitais de música (aqui).

“Tudo fluiu para mudar a minha forma de sentir e pensar musicalmente. Após anos atuando como intérprete, lançar um álbum autoral é uma realização”, revela Carol.

As composições foram feitas entre 2019 e 2021, inspiradas na intensidade das experiências que a artista viveu ao longo de seus 37 anos. Graduanda do curso de música na UFMT, Carol traz no EP um apanhado de enfrentamentos e causas que a movem, como a natureza, a física, a filosofia, as causas sociais, políticas e psicológicas.

Para Carol, o álbum instiga a percepção do ouvinte por meio de metáforas, que podem representar diferentes contextos e abordagens filosóficas, a exemplo de “Realidade e Ilusão”, baseada no mito da caverna de Platão.

Além do álbum, a artista prevê o lançamento de um clipe ainda neste ano. Seus trabalhos também estão disponíveis no Instagram @carolbrandalisemusica e no canal do Youtube CarolBrandalise

MT Nascentes

A seleção pública promovida pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), com recursos da Lei Aldir Blanc, contemplou praticamente todas as áreas, segmentos e linguagens artísticas e culturais em Mato Grosso.

Ao longo do período de execução, mais de 430 projetos selecionados movimentaram o cenário cultural em todos os cantos do Estado e, ao mesmo tempo, ajudaram a reduzir os impactos da pandemia junto aos trabalhadores do setor.