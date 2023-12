Carreta de 15 metros irá percorrer dez bairros levando o espírito natalino à população cuiabana; Lançamento será dia 10

Está tudo sendo especialmente preparado para a Edição do ‘Natal da Gente 2023’. Com 15 metros de comprimento, toda decorada, iluminação, chuva de neve, presépio e muito mais. O evento está sendo realizado pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.

Com uma carreta imponente, estendendo-se por 15 metros, decorações, iluminação encantadora, chuva de neve e um presépio cativante, a atmosfera natalina está prestes a envolver os corações da comunidade cuiabana. E quando falamos em Natal, é claro que não pode faltar o personagem principal. A figura emblemática do bom velhinho, o Papai Noel, trará a esperança e alegria que caracterizam a temporada natalina.

A carreta irá percorrer dez bairros, prometendo espalhar a magia festiva por todos os cantos da capital cuiabana, com muita alegria, entretenimento e cultura a todos os moradores.

Os detalhes que estão sendo bem planejados demonstram o cuidado da gestão Emanuel Pinheiro em levar dignidade e felicidade àqueles que, de outra forma, não teriam a oportunidade de participar das celebrações no centro da cidade. “Cada elemento está sendo cuidadosamente pensado para criar uma experiência única, guiada pelos princípios de excelência, equidade e humanidade. Será uma grande festa natalina”, declarou o prefeito Emanuel Pinheiro.

O lançamento oficial, agendado para domingo (10) no Parque das Águas, promete ser um evento inesquecível. A abertura contará com a participação talentosa do coral do Programa Siminina, junto a diversas atrações artísticas e culturais, culminando com a emocionante “Cantata de Natal” apresentada pelo Coral da UFMT, prometendo emocionar a todos e encerrar a noite festiva às 22h.

A criançada poderá ter acesso ao interior da carreta para fazerem os pedidos e realizarem os sonhos de verem de perto o Papai Noel. A estrutura contará com acessibilidade para pessoas com dificuldade de mobilidade. “À medida que a carreta percorre os bairros, a alegria se espalha, permitindo que a criançada realize seus pedidos ao Papai Noel e testemunhe de perto a magia do Natal. A acessibilidade para pessoas com dificuldade de mobilidade demonstra o comprometimento em incluir todos na festividade”, acrescentou o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite.

A região Sul será a primeira contemplada com programação na segunda-feira (11), na Praça Cultura do Pedra 90. No dia 12 (terça-feira), a Avenida Espigão/Tijucal será iluminada com as luzes do Natal da Gente 2023.

Em seguida, será a vez dos moradores da região Oeste. A Praça Cultural do Parque Cuiabá será o cenário mágico no dia 13, seguida pelo Campo do Areão/Santa Isabel no dia 14 de dezembro. A programação terá início sempre às 19h até as 22h.

No bairro do Distrito do Coxipó, região Norte da capital, a carreta estará no local para fazer a alegria dos moradores com muita música, alegria e diversão.

Entre os dias 16 e 17, as festividades ocorrerão no campo de futebol do bairro Jardim União e no campo de futebol do bairro Três Barras.

Os moradores do CPA I também irão receber a visita do Papai Noel. O local escolhido foi a praça próxima ao Terminal, no dia 18 de dezembro. Lembrando que a programação começa às 19h. Na terça-feira (19), a carreta estará no bairro Campo Velho.

E para encerrar com chave de ouro, no dia 20 (quarta-feira), a ação do Natal da Gente 2023 será no Parque Tia Nair.

A edição do ‘Natal da Gente 2023’ promete levar a magia das festividades natalinas aos diversos bairros da capital, especialmente aqueles mais distantes do centro, proporcionando entretenimento e cultura para toda a população.

Todas as ações serão feitas por meio de parceria com as concessionárias Águas Cuiabá, Energisa Mato Grosso e lojas O Boticário.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT