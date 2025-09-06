MATO GROSSO
Carta elaborada em Confresa aponta caminhos para fortalecer a agricultura familiar
O Fórum das Cadeias de Valor da Agricultura Familiar e Turismo Rural de Mato Grosso terminou nesta sexta-feira (5.9), em Confresa, com a leitura da Carta de Consolidação “Aldeia do Conhecimento”. O documento reúne as principais ideias e encaminhamentos debatidos durante os dois dias de programação e foi entregue à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf/MT) como um mapa coletivo para nortear o futuro da região.
Na oportunidade, a secretária da Seaf, Andreia Fujioka, destacou a força da integração entre os diferentes atores da agricultura familiar.
“A Carta mostra que o produtor não está sozinho. É resultado da união entre quem planta, quem orienta e quem faz a política pública. Esse trabalho em conjunto é o que abre caminhos para novas oportunidades no campo”, afirmou.
Entre os principais pontos levantados, a Carta indica ações práticas para fortalecer a agricultura familiar e o turismo rural no Araguaia e Norte Araguaia, como ampliar a integração no associativismo e cooperativismo para organizar a produção, investir em infraestrutura rural para dar vazão à produção e apoiar o turismo, garantir segurança hídrica e alternativas diante das mudanças climáticas, incentivar cadeias produtivas estratégicas como fruticultura, leite e apicultura, avançar na regularização fundiária e ambiental, além de reforçar a assistência técnica e extensão rural de forma contínua e próxima ao produtor.
Especialistas e agricultores compartilharam experiências reais e exemplos práticos. Irrigação, agroindústrias familiares, acesso ao crédito, comercialização e melhoramento genético do rebanho leiteiro estiveram em pauta. O tom foi direto, indicar caminhos que possam aumentar a renda das famílias rurais e trazer mais sustentabilidade ao campo.
Com o encerramento do Fórum, a Feira Estadual da Agricultura Familiar e Turismo Rural (Feaftur) continua neste sábado, no Parque de Exposições de Confresa, na Expofresa. O espaço tem se consolidado como vitrine da produção local, com mel, queijos, hortifrutis frescos, polpas de frutas, baru e artesanatos de destaque, como bolsas de crochê de acabamento primoroso. Mais que exposição, a feira se tornou um ponto de encontro entre produtores e consumidores, reforçando a identidade regional e mostrando que a agricultura familiar é sinônimo de renda, cultura e pertencimento.
Com o encerramento do Fórum, fica a expectativa de que a Carta “Aldeia do Conhecimento” vá além de um registro. A proposta é que o documento sirva como guia para transformar as ideias discutidas em Confresa em políticas públicas efetivas, capazes de chegar à ponta e fazer a diferença na vida de quem vive da agricultura familiar no Araguaia e Norte Araguaia.
Fonte: Governo MT – MT
Vencedores do Prêmio Cidades Inovadoras 2025 serão conhecidos na segunda-feira (8) em Cuiabá
Na próxima segunda-feira (8.9) a sociedade mato-grossense conhecerá os municípios vencedores da 2ª edição do Prêmio Cidades Inovadoras, em cerimônia que será realizada em Cuiabá, no auditório da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM). Promovido pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), em parceria com o Parque Tecnológico Mato Grosso e a Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapemat), o evento reconhece projetos inovadores que promovem soluções sustentáveis e de impacto social.
Nesta edição, 16 municípios chegaram à etapa final após passarem por triagem documental, avaliação técnica e entrevistas de validação. Os projetos foram analisados por uma Banca de Juízes formada por representantes do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (CECTI) e pela equipe do Parque Tecnológico, que definiu os finalistas de acordo com a categoria inscrita.
Segundo o secretário da Seciteci, Allan Kardec, o prêmio reforça o papel dos municípios como protagonistas da inovação. “Nossa expectativa é que os vencedores sirvam de vitrine, para que outros gestores percebam que é possível inovar em áreas como gestão pública, meio ambiente, mobilidade ou tecnologia, mesmo em cidades de pequeno porte.
O superintendente de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação da Seciteci, Marcos Natanael, destacou a relevância da etapa final. “Em comparação com a edição anterior, notamos avanços importantes: os municípios passaram a pensar em projetos que não são apenas inovadores no papel, mas que também apresentam viabilidade real de execução. Isso dá muito mais força ao prêmio.”
Nesta segunda edição, o prêmio recebeu 47 inscrições, número 61,7% maior em relação à primeira edição, quando foram registradas 29. Após a verificação, 35 cidades tiveram inscrições validadas e apenas uma iniciativa por município pôde concorrer.
Os municípios vencedores irão receber prêmios como uma Bolsa de Transferência de Tecnologia (BTT) nível 03, que possibilitará a inserção de um pesquisador consultor técnico no município por até 12 meses. Também terão acesso a imersões nacionais e internacionais em eventos de referência, como o Smart City Week Curitiba e o Smart City Week Barcelona, na Espanha, além de ampla divulgação em mídias nacionais e internacionais.
A 2ª edição do Prêmio Cidades Inovadoras conta com apoio institucional das entidades que integram o Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Cecti).
Fonte: Governo MT – MT
“Sem organização, a mineração não atrai investimentos”, diz representante da Câmara Brasil-Canadá sobre Mato Grosso
A mineração em Mato Grosso foi um dos temas centrais das prospecções de negócios realizadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), com a Câmara de Comércio Brasil-Canadá na Feira Internacional de Comércio Exterior (Ficomex), realizada de 4 a 6 de setembro, em Goiânia (GO). Para Arminio Calonga Junior, do setor de desenvolvimento de negócios da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, o futuro do setor depende da capacidade de organização e da clareza das regras.
“Para o setor de mineração, só atrapalha quando não há organização. O governo precisa mostrar seriedade e segurança jurídica para que o investidor canadense venha. Esse trabalho que Mato Grosso está fazendo é crucial”, avaliou.
O Canadá é um dos maiores players mundiais da mineração e tem empresas com interesse em expandir suas operações no Brasil. Segundo Calonga, Mato Grosso precisa consolidar um ambiente de confiança para receber esse tipo de capital.
Além da mineração, a comitiva de Mato Grosso, formada pela Sedec, Agência Invest MT, prefeituras e empresários, se reuniu com embaixadas, câmaras de comércio e empresas internacionais interessadas em commodities, logística e novos investimentos.
As agendas incluíram encontros com a Câmara Brasil-Haiti, Câmara Internacional de Negócios de Belo Horizonte, Cecibas (Centro de Investimentos, Comércio e Indústria Brasil–Arábia Saudita), Governo de Cabinda, República da Namíbia, Gana, União Europeia, Espanha, Argentina, Sérvia, Ruanda, Peru e Nepal.
Empresas do setor de ferramentas demonstraram interesse em abrir um centro de distribuição em Mato Grosso. Já um grupo peruano de mineração, que atua com mineração em Goiás, foi prospectado pela Sedec para conhecer o setor mineral mato-grossense.
Outro destaque foi o interesse internacional pela compra de soja, milho e carnes. Cuba buscou esclarecimentos sobre carne bovina de Mato Grosso e uma empresa exportadora de Goiás quis informações sobre produtores do Estado habilitados para sobre exportação de gado em pé. O Instituto Mato-grossense da Carne (Imac) recebeu demandas relacionadas às indústrias habilitadas para exportação de carne bovina, suína e de frango.
Estado em evidência
O diretor-presidente da Agência Invest MT, Mirael Praeiro, destacou que a feira foi estratégica para abrir portas. Esta foi a primeira feira internacional em que a agência participou. Ainda neste ano, vão participar junto à Sedec na Expoalimentaria, no Peru; Expocruz, na Bolívia; e na China International Import Expo (CIEE), no país asiático.
“Foi um grande trabalho de captação de contatos e aproximação comercial. Agora é voltar para casa e efetivar essas parcerias, trazendo indústrias e investidores para Mato Grosso.”
O secretário municipal de Lucas do Rio Verde, Welligton Souto, destacou o espaço aberto para os municípios. A cidade é uma das principais produtoras de Mato Grosso e deve ser um entrocamento ferroviário futuramente.
“Mato Grosso internacionalizou, somos um estado que exporta muito e temos que estar dentro do mercado, sempre atento. Estar dentro do estande do Estado nos permite mostrar as potencialidades locais e conectar novos negócios.”
Já a responsável pelo comércio exterior da Cervejaria Louvada, Gabriela Catharino Silva, avaliou positivamente a feira e buscou novos parceiros estrangeiros para ganhar novos mercados para a empresa que nasceu em Cuiabá.
“Já exportamos para os Estados Unidos e agora abrimos conversas com Chile, Moçambique e Portugal. É fundamental esse espaço para mostrar o que Mato Grosso tem a oferecer para o mundo.”
Fonte: Governo MT – MT
Polícia Civil prende idoso procurado por tentativa de homicídio
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis, prendeu na quinta-feira...
Polícia Militar prende casal por tráfico de drogas e apreende 102 porções de entorpecentes
Policiais militares da 5ª Companhia Independente apreenderam, na noite desta sexta-feira (5.9), 102 porções de entorpecentes e prenderam em flagrante...
Polícia Militar oficializa promoção de 983 militares em celebração aos 190 anos de história da instituição
A Polícia Militar de Mato Grosso realizou, na noite desta sexta-feira (5.9), a solenidade alusiva à comemoração dos 190 anos...
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
