Cartão postal de Cuiabá passa a ser chamado de Orla do Porto II – Espaço Diretas

Aprovado com 22 votos pela Câmara Municipal de Cuiabá, projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que garante a denominação de ‘Orla do Porto II – Espaço Diretas Já. A votação foi realizada na Câmara Municipal de Cuiabá no dia 22 de dezembro.

O novo cartão postal de Cuiabá foi entregue pela gestão Emanuel Pinheiro em novembro deste ano e presta uma grande homenagem ao estadista Dante Martins de Oliveira, que faleceu no ano de 2006.

“Um dos maiores cuiabanos dos últimos tempo, Dante Martins de Oliveira é merecedor dessa homenagem. Foi um grande político, deputado estadual, federal, prefeito da Capital e governador, além de ministro de estado”, declarou o prefeito.

A requalificação da ‘Orla do Porto II – Espaço Diretas’ representou investimentos de R$ 3,4 milhões. O aporte financeiro assegurou ao local que toda estrutura fosse montada com o mesmo padrão de qualidade de obras de grande magnitude de outras capitais brasileiras.

O projeto conhecido foi elaborado pelo Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (IPDU) e abrange uma área de mais de 600 metros de extensão. No local, foi construído um calçadão com total acessibilidade. O espaço conta ainda com estacionamento, ciclovia, espaço para feiras livres e atividades culturais, implantação de iluminação de LED, bancos e lixeiras.

Além desses equipamentos, conta ainda com esculturas que homenageiam o estadista cuiabano Dante Martins de Oliveira e o eterno carnavalesco e colunista social Jejé de Oyá, falecidos em 2006 e 2016, respectivamente. A viola de cocho, símbolo cultural da Capital, também está presente no novo espaço de lazer.