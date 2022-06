Carteira Nacional de Habilitação tem novo modelo a partir de hoje

O mês de junho de 2022 terá um dia de ponto facultativo nacional: é o dia de Corpus Christi (que não está na lista de feriados nacionais), que, neste ano, cai no dia 16 de junho. O mês, aliás, é recheado de comemorações religiosas.

É em junho que são lembrados três santos católicos: santo Antônio (no dia 13), são João (no dia 24) e são Pedro (no dia 29). Depois de dois anos de festejos cancelados (por conta da emergência sanitária imposta pela covid-19), os brasileiros voltam a se encontrar para celebrar, em todos os cantos do país, as tradicionais festas juninas.

Junho também tem o início do inverno no hemisfério Sul. O solstício, também conhecido como o “dia mais curto do ano”, será no dia 21 de junho. Em 2022, a estação mais fria do ano começa no Brasil exatamente às 6h13 deste dia.

O mês é marcado, ainda, pelo centenário de duas figuras marcantes no mundo da arte. Logo no dia 1º, o nascimento da atriz fluminense Abigail Izquierdo Ferreira, mais conhecida como Bibi Ferreira, completa 100 anos. No dia 10, complata-se um século do nascimento da atriz, cantora e compositora norte-americana Judy Garland – a eterna Dorothy do clássico O Mágico de Oz.

No dia 26, o cantor, compositor e imortal da Academia Brasileira de Letras Gilberto Gil completa 80 anos de vida. Quem também “faz aniversário” é a Marinha do Brasil. A fundação das Forças Armadas Marítimas completa 200 anos no dia 11 de junho – data em que também é celebrado o “Dia da Marinha do Brasil”.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia do mês de junho de 2022: