Cartilha lançada pelo MPMT enfatiza direitos das pessoas autistas

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Centro de Apoio Operacional da Pessoa com Deficiência, lança cartilha com o intuito de promover a conscientização e divulgar informações sobre os direitos das pessoas autistas. Características do autismo, importância da intervenção e do diagnóstico precoce e os direitos dos autistas (com destaques para a legislação federal e estadual) são alguns dos temas abordados no material.

A coordenadora do CAO da Pessoa com Deficiência, promotora de Justiça Daniele Crema da Rocha de Souza, destaca que a incidência e prevalência do autismo tem aumentado significativamente na população infantojuvenil. “Embora estimativas apontem que o Transtorno do Espectro Autista atinja cerca de 1% a 2% da população mundial, em razão da falta de conhecimento e compreensão sobre o tema, a pessoa autista ainda enfrenta barreiras que dificultam o acesso ao diagnóstico precoce e ao adequado tratamento”, afirmou.

Enfatiza ainda que o compartilhamento de informações, trocas de experiências, readequações de modelos de ensino, criação e o aprimoramento das legislações são essenciais para a efetivação de políticas públicas e erradicação do preconceito. “Esperamos que esta cartilha, que acaba de ser lançada pelo MPMT, possibilite à população um conhecimento mais aprofundado sobre o tema, para que juntos possamos construir um mundo onde prevaleça a inclusão e o respeito”, ressaltou.

Acesse aqui a Cartilha

Fonte: Ministério Público MT – MT